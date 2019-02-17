بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة 25 للدوري في 18 إبريل وبعد 4 أيام يستضيف الأخير فريق الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 26.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية مواعيد مباريات الدوري والكأس حتى 22 إبريل المقبل.

ويلعب الأهلي وبيراميدز في الدور ثمن النهائي لكأس مصر في 28 فبراير في ملعب برج العرب ثم يواجه المتأهل منهما نادي حرس الحدود في دور الـ8 للبطولة في 2 إبريل.

وتقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ملعب برج العرب في 30 مارس كما أعلن الاتحاد من قبل.

يلعب بعدها الأهلي أو بيراميدز أمام الحدود، وبعد 24 ساعة وفي يوم 3 إبريل يواجه الزمالك فريق سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 24 للدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك في ملعب يحدد لاحقا ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في ستاد السلام في 18 إبريل، وبعد 4 أيام يستضيف الأهلي فريق المصري في ملعب برج العرب ويلعب بيراميدز في ستاد الدفاع الجوي أمام الزمالك.

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