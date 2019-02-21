ساني بعد انتفاضة شالكه: لا نستسلم أبدا.. وسترلينج: لا يمكننا الفوز 3-0 في كل مباراة

الخميس، 21 فبراير 2019 - 00:23

كتب : FilGoal

سترلينج - مانشستر سيتي - شالكه

أعرب ليروي ساني ورحيم سترلينج ثنائي مانشستر سيتي عن سعادتهما الكبيرة على الانتصار الصعب على شالكه 3-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سيتي كان متأخرا بهدفين مقابل هدف قبل أن ينجح في التعادل ومن ثم الفوز بـ10 لاعبين فقط في لقاء مثير (طالع التفاصيل).

وقال ساني: "الهدف عني لي الكثير، الأمر كان حزينا بعض الشيء بالنسبة لشالكه لأن الأجواء كانت رائعة كما جرت العادة".

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وأضاف عقب المباراة "شالكه أدى بشكل جيد للغاية والطريقة التي دافعوا بها جعلت الأوضاع صعبة علينا. في النهاية فعلناها وسجلنا 3 أهداف خارج الأرض وهذا الشيء الأهم".

وشدد "يمكنك ان تروا أن الإرادة كانت كبيرة. لا نستسلم أبدا ودائما نريد مواصلة القتال".

أما سترلينج فأوضح "كانت مباراة صعبة للغاية، صعبنا الأمور على أنفسنا ولكننا تماسكنا حتى ونحن بـ10 لاعبين".

وعن هدفه في الدقيقة الأخيرة الذي جلب الفوز "كانت نكزة خفيفة في ظهر المدافع ثم أخذت فرصتي وحققنا الفوز".

وأتم "خضنا عدة مباريات صعبة هذا الموسم. لا يمكنك الفوز 3-0 في كل المباراة، وفي دوري الأبطال يمكن للمنافس أن يؤذوك".

الانتصار سهل من مهمة مانشستر سيتي في الإياب يوم 12 مارس المقبل على ملعب الاتحاد.

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