ثاني أهدافه مع الأهلي.. محمد هاني يسجل الأول في الداخلية

سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول في مرمى الداخلية، ليكون هو هدفه الثاني مع الفريق الأحمر.

تمريرة رائعة من عمرو السولية، وضعت محمد هاني منفردا بالمرمى، ليسدد الكرة بجانب الحارس، مسجلا الهدف الأول للفريق.

ويعد الهدف هو الثاني لمحمد هاني مع الأهلي منذ صعوده للفريق الأول، إذ سجل من قبل في شباك نادي النصر.

ومن جهة أخرى، أصبح محمد هاني هو اللاعب الـ11 الذي يسجل للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي مدرب الفريق الأوروجواني.

صاحب الـ23 عاما شارك في 19 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع اثنين آخرين.

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