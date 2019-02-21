بالفيديو - تقنية الفيديو لن تكون عائقا.. سيتي المنقوص ينتفض ويخطف فوزا مثيرا من شالكه

تقنية الفيديو منحت شالكه ركلتي جزاء وسُجلا بنجاح ولكن انتفاضة من قبل مانشستر سيتي المنقوص منحتهم فوزا ثمينا خارج الديار.

مانشستر سيتي يفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب فيلتينس أرينا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

السماوي بدأ اللقاء بطبيعة الحال مسيطرا على الكرة منذ البداية، والخطورة ظهرت مع الدقيقة السابعة بعد جملة تمريرات رائعة ذهبت عند بيرناردو سيلفا المنطلق على الجبهة اليسرى قبل أن يرسلها عرضية على رأس سيرخيو أجويرو ولكن الحارس رالف تصدى بصعوبة.

ولكن الهدف لم يتأخر كثيرا. أجويرو تقدم للسماوي في الدقيقة 19 مستغلا خطأ الحارس الفادح في تمرير الكرة لزميله المدافع المضغوط عليه بعدما قطعها دافيد سيلفا ليمررها للأرجنتيني الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق كانت تقنية الفيديو حاضرة لتمنح أصحاب الأرض ركلتي جزاء.

في الدقيقة 36 لمست الكرة يد المدافع نيكولاس أوتاميندي ليحتسبها الحكم ركلة جزاء انبرى لها الجزائري نبيل بنطالب وأسكنها شباك إيديرسون.

بعدها بست دقائق فقط عادت نفس التقنية لتمنح شالكه ركلة جزاء أخرى من لمسة يد أخرى ولكن هذه المرة على إيمريك لابورتي.

وكما في الهدف الأول انبرى بنطالب للركلة وسددها بنجاح في المرمى الحارس البرازيلي لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

مع الشوط الثاني كثف سيتي منضغطه سعيا للتعادل، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وأوتاميندي تعرض للطرد في الدقيقة 68 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ولكن لا تقنية الفيديو ولا النقص العددي سيحرم رجال المدرب بيب جوارديولا من الانتصار خلال الدقائق القليلة المقبلة.

البديل ليروي ساني سجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 86، 4 دقائق فقط مرت قبل أن ينتفض رحيم سترلينج ويسجل الثالث مستغلا تمريرة الحارس إيديرسون ليسدد على يمين الحارس.

انتصار سهل من مهمة مانشستر سيتي في الإياب يوم 12 مارس المقبل على ملعب الاتحاد.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - إشبيلية يكرر انتصاره على لاتسيو ويحجز أولى بطاقات ثمن نهائي الدوري الأوروبي

مصدر من الزمالك لـ في الجول: هدف تعادل الطلائع جعل محمود عبد العزيز لا يشارك

أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب التعادل مع طلائع الجيش

أهداف الربع الأخير في الزمالك.. أزمة كبرى وتسببت في الإقصاء من بطولة

ثاني أهدافه مع الأهلي.. محمد هاني يسجل الأول في الداخلية