بالفيديو - إشبيلية يكرر انتصاره على لاتسيو ويحجز أولى بطاقات ثمن نهائي الدوري الأوروبي

انتصر ذهابا وفاز إيابا.. إشبيلية أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

الفريق الأندلسي انتصر ذهابا على لاتسيو في إيطاليا بهدف نظيف قبل أن يكرر فوزه إيابا في إسبانيا بهدفين نظيفين في دور الـ32.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 20. وسام بن يدر انطلق انطلاقة ماراثونية من نصف الملعب وحتى حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر إلى بابلو سارابيا.

سارابيا سدد كرة قوية بيسراه ولكن الحارس تصدى لها لتعود إلى بن يدر الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 78 أضاف سارابيا الهدف الثاني للفريق الأندلسي مستغلا تمريرة بينية رائعة من خيسوس نافاس ليسددها مباشرة في الشباك.

اللقاء شهد بطاقتين حمراوتين إذ حصل فرانكو فاسكيز على إنذارين ليُطرد في الدقيقة 60، ثم تبعه أدام ماروسيتش لاعب لاتسيو ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71.

إشبيلية بات أول المتأهلين إلى دور الـ16 في البطولة الأوروبية بانتظار نتائج باقي المباريات غدا الخميس، والقرعة التي ستحدد الأطراف المتواجهة.

اقرأ أيضا:

لجنة المسابقات تغرم الزمالك لـ3 أسباب.. وتعلن مدة إيقاف علي جبر وطلعت يوسف

هدفا أحمد علي يقودانه لمعادلة الهداف التاريخي للمقاولون

تأجيل دربي مانشستر لأجل غير مسمى

تطبيق Wyscout.. دليل نجوم الكرة للتفوق على منافسيهم

جريزمان ورونالدو.. بين الانتقام أو الاستمرار في قتل الأحلام