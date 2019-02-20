أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب التعادل مع طلائع الجيش

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 20:04

كتب : FilGoal

النقاز وإبراهيم حسن مع الزمالك

اجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي بكريستيان جروس المدير الفني للفريق عقب نهاية لقاء طلائع الجيش لبحث أسباب التعادل.

وكان هناك تواصل هاتفي بين الثلاثي المجتمع وإدارة الزمالك عقب التعادل وفقدان نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش اليوم الأربعاء بهدفين لكل فريق في الجولة 23 من الدوري المصري.

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وتعرض جروس لانتقادات من جماهير الزمالك التي تواجدت في ملعب الجيش بالسويس في أعقاب التعادل مع الطلائع.

ورفع الزمالك رصيده في صدارة جدول الترتيب إلى 52 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الجدول برصيد 45 نقطة من 23 لقاء خاضهم.

أما الأهلي فيأتي ثالثا بـ42 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.

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