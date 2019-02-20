أهداف الربع الأخير في الزمالك.. أزمة كبرى وتسببت في الإقصاء من بطولة

استقبل الزمالك هدفا في الدقائق الأخيرة أمام طلائع الجيش تسبب في فقدانه لنقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

ولكن الأهداف التي تأتي في الربع الأخير أي من الدقيقة 75 وحتى نهاية اللقاء سببت أزمة كبرى للزمالك خلال الموسم الجاري في كل البطولات التي يشارك فيها.

بل وتسببت تلك الأهداف المتأخرة التي تستقبلها شباك الفريق الأبيض في توديعه للبطولة العربية في وقت سابق على يد على الاتحاد السكندري.

فما هي أرقام الزمالك في استقباله للأهداف خلال الموسم الجاري؟

في الدوري خاض الزمالك حتى الآن 21 مباراة واستقبل خلالهم 18 هدفا وخرج بشباك نظيفة في سبعة لقاءات.

ومن بين الـ18 هدفا الذين استقبلتهم شباك الزمالك في الدوري كان هناك ستة أهداف في الربع الأخير من مبارياته بنسبة 33.33% من إجمالي الأهداف المستقبلة.

أصحاب تلك الأهداف في الربع الأخير هم إنبي وسموحة ووادي دجلة والإنتاج الحربي وبيراميدز وطلائع الجيش.

كأس مصر

وفي المسابقة المحلية الثانية كأس مصر خاض الزمالك مباراتين وخرج فيهما بشباك نظيفة.

الكونفدرالية

أما على المستوى القاري في الكونفدرالية خاض الزمالك ست مباريات حتى الآن واستقبل خلالهم ثمانية أهداف وخرج بشباك نظيفة مرتين فقط.

ومن بين الثمانية أهداف المستقبلة في الكونفدرالية 50% منهم أي أربعة أهداف كانت في الربع الأخير من المباريات.

الأربعة أهداف المستقبلة جاءا بواقع اثنين من القطن التشادي وواحد من كل من جور ماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري.

البطولة العربية

وعلى المستوى الإقليمي خاض الزمالك أربع مباريات في البطولة العربية استقبل هدفين وخرج بشباك نظيفة مرتين أيضا.

الهدفان اللذان استقبلهما الزمالك في البطولة العربية جاءا في الربع الأخير بنسبة 50% وكانا أمام القادسية الكويتي والاتحاد السكندري.

هدف زعيم الثغر بالتحديد كان سببا رئيسيا في اللجوء لركلات الترجيح في النهاية التي رجحت كفة الاتحاد في التأهل للدور التالي.

النتيجة الإجمالية

خاض الزمالك حتى الآن في كل البطولات 33 مباراة واستقبل فيهم 28 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 13 لقاء.

فيما استقبل فريق المدرب كريستيان جروس أهدافا في 20 مباراة خاضها.

ومن بين الـ28 هدفا الذين استقبلتهم شباك الزمالك كان 12 منهم في الربع الأخير فقط.

هذا يعني أن نسبة 43% من كل الأهداف التي سكنت مرمى الزمالك كانت في الربع الأخير فقط مقابل 57% في باقي فترات المباراة.

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