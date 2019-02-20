كان كريستيان جروس يستعد لإجراء التبديل الثالث، لكن هدف طلائع الجيش القاتل أوقف الفكرة، فلم يشارك محمود عبد العزيز.

كشف مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه أن محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب خط وسط الفريق الأبيض كان يستعد للمشاركة في لقاء طلائع الجيش قبل استقبال هدف التعادل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كريستيان جروس كان يستعد لإشراك محمود عبد العزيز في المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدمنا بهدفين لهدف".

وواصل "لكن فور تسجيل الطلائع لهدف التعادل تراجع جروس عن إتمام التبديل".

وأتم "جروس رأى أن اللاعبين المتواجدين في الملعب خلال ذلك الوقت أكثر هجومية في طبيعة أدائهم لذا أبقى عليهم ولم يجر التبديل الثالث".

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش اليوم الأربعاء بهدفين لكل فريق في الجولة 23 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده في صدارة جدول الترتيب إلى 52 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

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