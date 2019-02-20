بيان رسمي - المقاصة: نقدر لجنة المسابقات.. وطلبنا تعديل مواعيد مبارياتنا

أصدر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، بيانا رسميا أكد فيه دعمه للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وتقديره للجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وأشار البيان الذي أصدره النادي إلى الدور الكبير الذى تلعبه لجنة المسابقات في هذا الموسم الاستثنائي وضغط مباريات المسابقات المحلية، في ظل تعديل موعد بطولات الأندية الإفريقية، وتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وأكد بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة سبورت، أن النادي يدعم الجبلاية في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، للخروج في صورة تليق بسمعة الدولة المصرية.

وأضاف أن المقاصة يقدر الدور الذي تؤديه لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين من أجل إنهاء الموسم الحالي المضغوط بنجاح بسبب مشاركات عدد كبير من الأندية المصرية في البطولات العربية والإفريقية وفي ظل انشغال الملاعب وإعدادها من الآن لاستضافة كأس الأمم الإفريقية.

واوضح بكرى سليم أن المقاصة أرسل طلب إلى لجنة المسابقات يلتمس فيه تعديل مواعيد مباريات المقاصة في الأسبوعين القادمين خاصة بأن الفريق سوف يخوض 3 مباريات في 10 أيام، وطلب المقاصة تمديد المدة إلى 12 يوما، وذلك إذا كانت ظروف جدول المسابقة تسمح بالترحيل.

وأتم سليم في البيان أن فريق المقاصة جاهز للعب في أي مواعيد تحددها لجنة المسابقات بدون أي ضغوط على اللجنة لمساعدتها في مهمتها الصعبة في هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت إيقاف طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة مباراة وتغريمه عشرة آلاف جنيه للإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تسىء لاتحاد الكرة، رغم قيام ناديه باتخاذ الاجراءات الشرعية بتقديم طلب التأجيل.

ماذا قال يوسف؟

طلعت يوسف صرح عبر إذاعة الشباب والرياضة: "اتحاد الكرة حدد موعد مباراتنا أمام حرس الحدود يوم 23 فبراير، ثم الزمالك في كأس مصر يوم 27 بالساعة 7 مساء في ملعب برج العرب، أي أننا سنعود إلى القاهرة فجر اليوم التالي".

وأشار: "من المفترض أيضا أننا سنواجه الإنتاج الحربي يوم 2 مارس، فأين تكافؤ الفرص بين الأندية التي تتنافس على المربع الذهبي في المقدمة المذكورة بجدول المباريات؟".

ولفت: "سنخوض 4 مباريات في 15 يوما، أطالب اتحاد الكرة بأن يحترم باقي الأندية مثلما يفعل مع الأهلي والزمالك وبيراميدز، فهم ينظرون فقط إلى هذه الأندية الثلاثة".

واستطرد: "نادي مصر للمقاصة "مؤدب زيادة عن اللزوم"، فالوضع في اتحاد الكرة بهذا الشكل غير مريح ويسمح بالأقاويل، التواصل مع رئيس لجنة المسابقات عامر حسين صعب، ولكن تحدثت مع إدارة النادي ونحن بصدد تقديم مذكرة لاتحاد الكرة".

وأكمل حديثه قائلا: "ما يحدث موقف أسوأ ما يمكن، لا يوجد أي اعتبار أو مراعاة لنا، ثم يقال في الجدول راعينا تكافؤ الفرص، وما يتردد أيضا أن اتحاد الكرة سمح للأندية بقيد 5 لاعبين جدد في يناير كلام باطل، عيب.. الشكل الحالي غير جيد".

وأوضح: "الإنتاج الحربي أحد منافسينا على المربع الذهبي، وسيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل مباراتنا معه، لدينا حق ومقتنع بما أقوله 100%".

وأردف: "تغيير موعد مباراتنا مع الزمالك ليس له علاقة بإغلاق الملاعب بل لحل مشكلة مباراة الأهلي وبيراميدز".

وقال المدير الفني للمقاصة: "لقد ضغطنا اتحاد الكرة في أهم مباراتين بالموسم، وسأتواصل مع الإدارة بشأن الموقف في مباراتنا أمام الزمالك، بالطبع سأتحمل المسؤولية ولكن سنخوض المباراة بأي تشكيل".

وكشف: "الحل قد يكون تأجيل مباراتنا ضد مواجهة الإنتاج الحربي يوم 2 مارس لتقام خلال فترة معسكر المنتخب، فالفريقان لا يضمان بين صفوفهما لاعبون دوليون".

وفاز مصر للمقاصة على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة.

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