جريزمان ورونالدو.. بين الانتقام أو الاستمرار في قتل الأحلام

منذ أن تمنى عدم رؤية صاحب القميص رقم 7 في العام الجديد وصاحب القميص رقم 7 مستمر في القضاء على أحلامه. والآن القدر جمع بينهما مرة أخرى، فهل ينتقم أنطوان جريزمان من كريستيانو رونالدو؟

أتليتكو مدريد سيستضيف يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. في مباراة قد تكون فرصة لـ جريزمان للانتقام من رونالدو وإنهاء حلمه بالفوز بذات الأذنين مع الفريق الإيطالي.

رغبة جريزمان في التفوق على رونالدو والتي قد تصل للانتقام أيضا بدأت عام 2016، حين أنهى البرتغالي على آمال جريزمان في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أو تحقيق إنجاز غائب لـ فرنسا منذ عام 2000.

في عام 2016 تفوق رونالدو على جريزمان على صعيد الأندية والمنتخبات. رونالدو قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب أتليتكو مدريد، وكان حاضرا في فوز البرتغال على فرنسا في نهائي اليورو؛ ليحرم جريزمان من الظفر بأي ألقاب.

ما فعله رونالدو مع جريزمان في ذلك العام جعل الفرنسي يُصرح مازحا في أحد البرامج التليفزيونية الفرنسية "لأ أريد رؤيته في العام الجديد"، وبالطبع كان يقصد 2017.

لكن أمنية جريزمان لم تتحقق.

ريال مدريد واجه أتليتكو مدريد مجددا لكن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الجديد. ورونالدو انفجر في وجه جريزمان ورفاقه.

ثلاثة أهداف "هاتريك" سجلها رونالدو قاد بها ريال مدريد للفوز على أتليتكو مدريد كانت كافية لوصول الفريق لنهائي البطولة رغم الخسارة إيابا بهدفين مقابل هدف. مرة أخرى رونالدو يقضى على آمال جريزمان.

الأمور اختلفت في عام 2018. القدر ابتسم نوعا ما لـ جريزمان لأنه لم يواجه رونالدو.

أتليتكو مدريد ودع الأبطال من دور المجموعات، ليذهب للدوري الأوروبي ويفوز به بفضل ما قدمه جريزمان الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة.

على الجانب الأخر كان رونالدو يقود ريال مدريد لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

فوز قطبي مدريد بالألقاب الأوروبية ضرب بينهما موعدا في السوبر الأوروبي. مرة أخرى جريزمان يتحدى رونالدو. أو هكذا ظن الجميع.

رونالدو فضل الانتقال إلى يوفنتوس وأنهى قصته مع ريال مدريد الذي خسر السوبر الأوروبي ضد أتليتكو مدريد.

إلا أن قصة جريزمان مع رونالدو لم تنته بعد. لكن تلك المرة سيكون رونالدو بألوان يوفنتوس.

فهل ينتقم جريزمان من رونالدو أم يستمر رونالدو في قتل أحلام جريزمان الأوروبية؟

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