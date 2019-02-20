تطبيق Wyscout.. دليل نجوم الكرة للتفوق على منافسيهم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

wyscout

يستخدمه ويليان لدراسة المنافسين ويتابعه روميلو لوكاكو لمتابعة تطور الأشقاء.. يدخل عليه باستمرار جيورجيو كيلليني ليستمر أحد أفضل المدافعين في العالم.

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إنه تطبيق Wyscout.

صحيفة صن الإنجليزية أجرت حوارا مع ماتيو كامبودونيكو رئيس الشركة، كشف فيه كيف يساعد التطبيق الأندية ولاعبي كرة القدم على تطوير الأداء.

أطلق التطبيق في 2004 بغرض مساعدة الأندية على اكتشاف مواهب جديدة.. كان السبب الرئيسي في اكتشاف ليستر سيتي للنجم الجزائري رياض محرز.

Claudio Ranieri using the system while manager of Leicester City

وكذلك شاهد نادي جنوى المهاجم شيشتوف بيونتك عبر التطبيق قبل انتداب اللاعب.. والآن البولندي يصول ويجول في إيطاليا مع ميلان.

يوجد في التطبيق أكثر من 550 ألف لاعب.. وحوالي 1800 مباراة كاملة مع تحليلات بالفيديو تتوفر أسبوعيا.

تستخدم الأندية التطبيق ليس فقط لاكتشاف المواهب وإنما لتحليل مبارياتها أيضا.

يقول كامبودونيكو لصن إن اللاعبين يستخدمون التطبيق لدراسة المنافسين والتفوق عليهم.. ممن يتعاملون مع Wyscout النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والعديد من لاعبي الدوري الإيطالي مثل كيلليني وأندريا بارزالي.

Willian is among the players using the app to get an edge over his opponents

ويقول لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد للصحيفة:"أشاهد كل مباريات أشقائي في Wyscout".

ولا يقتصر استخدام التطبيق على الأندية.. لكن المنتخبات تستفاد به أيضا.

يضيف كامبودونيكو "في كأس العالم الأخيرة، 70% من المنتخبات كانت تعمل معنا. لاعبو البرازيل في المونديال استعدوا لكل مبارياتهم عن طريق Wyscout".

وواصل "إن كنت حكما في مباراة بها فريق السعودية، تستطيع معرفة كل ما يخص اللاعبين. الحكام أيضا بمقدورهم تحركات الفرق وخططها في الركلات الحرة ورميات التماس".

التحليل الشامل الذي يقدمه التطبيق يقف خلفه أكثر من 200 محلل. وإجمالا، أكثر من 600 شخص يعملون في الشركة.

Developed by Matteo Campodonico, the app has more than 550,000 player profiles and 1,800 matches are added each week

wyscout

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