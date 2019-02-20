هدفا أحمد علي يقودانه لمعادلة الهداف التاريخي للمقاولون.. وتقاسم صدارة هدافي الموسم الحالي

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 16:12

كتب : FilGoal

أحمد علي - مهاجم المقاولون

سجل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب هدفين في شباك سموحة بالمباراة المقامة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

أحمد علي كامل

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وأنهى المقاولون الشوط الأول بالتقدم بهدفين مقابل هدف واحد رغم التأخر في الدقيقة التاسعة عن طريق حسام حسن.

وبذلك رفع أحمد علي رصيده إلى 36 هدفا في تاريخ مشاركاته مع المقاولون العرب ليسجل اسمه كالهداف التاريخي للفريق معادلا رقم ناصر محمد علي المهاجم الأسبق.

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وسجل أحمد علي مع المقاولون العرب 34 هدفا في الدوري المصري وهدفين في بطولة كأس مصر.

وبذلك يرفع أحمد علي رصيده إلى 12 هدفا في الدوري المصري ليعتلي قمة هدافي المسابقة الموسم الحالي بالتساوي مع محمود علاء نجم فريق الزمالك.

ونجح أحمد علي في تسجيل هدفين ببطولة كأس مصر من 4 مباريات مع المقاولون العرب، و32 هدفا في الدوري مع ذئاب الجبل في 90 مواجهة.

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