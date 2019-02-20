لجنة المسابقات تغرم الزمالك لـ3 أسباب.. وتعلن مدة إيقاف علي جبر وطلعت يوسف

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تغريم نادي الزمالك كما أعلنت عن مدة إيقاف علي جبر مدافع بيراميدز وطلعت يوسف المدير الفني لمصر للمقاصة.

واجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عامر حسين، اليوم الأربعاء واتخذت اللجنة القرارات الآتية:

- إيقاف طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة مباراة وتغريمه عشرة آلاف جنيه للإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تسىء لاتحاد الكرة، رغم قيام ناديه باتخاذ الاجراءات الشرعية بتقديم طلب التأجيل.

- تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام إنبي، وتغريم نادي الزمالك عشرة آلاف جنيه لقيام صبية الملعب بالقاء الكرات داخل الملعب لتعطيل سير المباراة أثناء اللعب، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه لتكرار السباب الجماعي ضد المنافس.

- إيقاف شيملس بيكلي لاعب المقاصة مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام وادي دجلة.

- إيقاف بوزاس فاسيليوس لاعب وادي دجلة مباراتين لما بدر منه بعد قرار الطرد من سلوك غير رياضي.

- إيقاف أحمد علي محمد لاعب الجونة مباراة للطرد لسابق إنذاره في مباراة فريقه أمام بيراميدز.

- إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة للطرد لمنع فرصة محققة.

- دراسة الطلب المقدم من نادي مصر المقاصة بتأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي لمدة يوم بعد تحديد موقف ستاد السلام.

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