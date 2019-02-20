تأجيل دربي مانشستر لأجل غير مسمى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

سانشيز - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

أفاد نادي مانشستر يونايتد أن مباراة دربي مدينة مانشستر ضد فريق سيتي في الدوري الإنجليزي تم تأجيلها.

كان من المفترض أن يلعب الفريقان قمة الجولة 31 من المسابقة على ملعب أولد ترافورد يوم 16 مارس المقبل.

ولكن يونايتد ذكر أن المباراة تأجلت بسبب تأهل الفريقين لربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

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وأوضح يونايتد أنه سيواجه وولفرهامبتون ضمن ربع نهائي الكأس يوم 16 مارس، بينما يلعب سيتي ضد سوانزي في اليوم نفسه ضمن البطولة نفسها.

الموعد الجديد للدربي لم يعلن بعد. سيتم الكشف عن ذلك بعد معرفة طريق الفريقان في دوري الأبطال.

يونايتد خسر على ملعبه من باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، بينما يحل سيتي ضيفا على شالكة ليلة الأربعاء.

مباراة أخرى تأثرت بهذا الوضع وتأجلت وهي مباراة يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والمفترض إقامتها يوم 6 أو 7 أبريل المقبل، لأنها تصطدم بمواعيد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المؤكد أن أحد الطرفين سيشارك في المباراة لأنهما يواجهان بعضهما البعض في ربع النهائي.

حاليا، يتصدر سيتي جدول الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

بينما يحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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