بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: أشكر الرب أنهم لا يلعبون سوى القدم والسلة.. الشكوى أسلوبهم الدائم

فتح جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، النار على الغريم ريال مدريد، بسبب أزمة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة.

برشلونة تعادل 0-0 على أرض أوليمبيك ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبيكيه تحيّن فرصة الحديث إلى الصحفيين بعد المواجهة لشن الحرب على عدوه ريال مدريد.

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بيكيه علّق على أزمة كرة السلة وفوز برشلونة في الثانية الأخيرة بقرار تحكيمي مثير للجدل دفع ريال مدريد إلى التهديد بالانسحاب من الرابطة: "أخطأ الحكام لصالح ريال مدريد وبعدها لصالح برشلونة، ومن ثم خرجت كل هذه الزوبعة المدريدية بشأن الحكام".

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وواصل بيكيه حديثه الحاد: "إن لم يرتكب الحكام خطأ في المقام الأول، لفاز برشلونة قبل هذه النقطة بالفعل، ما حدث بعد ذلك هو مجرد ضوضاء للتغطية على الواقع: أن برشلونة هو البطل، يفعلون هذا دائما في كرة القدم وكرة السلة"

مضيفا: "الحكم ساعدهم في مواجهة أتليتكو مدريد ولم يتحدثوا حينها، أشكر الرب أنهم لا يمتلكون فرقا في رياضات أخرى وإلا لكان علينا تحملهم في الهوكي وكرة اليد. إنها استراتيجية يتبعونها دوما. أنا فخور للغاية بالمقاتلين الذين فازوا بهذا اللقب".

وعن التعادل السلبي أمام ليون: "أهدرنا فرص التسجيل أمام مرماهم، ولكننا نشعر بالسعادة بعد نهاية المباراة بسبب المستوى الذي قدمناه. لم نتلق أهدافا وخلقنا الفرص ونشعر بالراحة".

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