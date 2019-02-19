قال مصدر في بيراميدز فضل عدم ذكر اسمه إن علي جبر مدافع الفريق لن يغيب عن مواجهة الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر.

علي جبر النادي : بيراميدز بيراميدز

وتلقى علي جبر بطاقة حمراء في المباراة التي جمعت فريقه بالجونة اليوم الثلاثاء في إطار الجولة 12 من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الفريق الساحلي بهدفين لهدف.

وقال المصدر المسؤول في بيراميدز لـFilGoal.com: "عقب نهاية المباراة توجه المدير الإداري للفريق محمد عادل لحكم اللقاء الكرواتي لسؤاله ماذا سيكتب في تقريره عن طرد علي جبر".

وأضاف "الحكم كشف أنه سيكتب أن طرد علي جبر كان لمنع هجمة حينما عرقل محمد ناجي جدو وحصل الأخير على ركلة جزاء".

وأردف "علي جبر عقب حصوله على الطرد خرج مباشرة ولم يقم بأي رد فعل سلبي به سوء سلوك".

وأتم المصدر "طبقا للائحة فإن الطرد لمنع هجمة يعني الإيقاف لمباراة واحدة فقط وليس مباراتين".

وتوجه FilGoal.com لسؤال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن الأمر وقال: "الطرد لمنع هجمة يستوجب الإيقاف لمباراة واحدة فقط أما لسوء السلوك فهو إيقاف لمباراتين".

وكان عامر حسين كشف في وقت سابق لـFilGoal.com إنه ينتظر قراءة تقرير حكم المباراة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن علي جبر. (طالع التفاصيل)

ويلاقي بيراميدز منافسه المقاولون العرب في الدوري في الـ24 من شهر فبراير الجاري قبل لقاء الأهلي في كأس مصر بعد ذلك بأربعة أيام.

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