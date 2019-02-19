هجوم ليفربول لا يدمر دفاع بايرن.. التعادل يحسم القمة الأوروبية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 23:51

كتب : رامي جمال

محمد صلاح أمام بايرن ميونيخ

هاجم ليفربول كثيرا وتكتل بايرن ميونيخ دفاعيا واعتمد على الهجمات المرتدة لكن لم يستطع الحُمر اختراق الجدار الخلفي وهز شباك مانويل نوير.

وتعادل ليفربول مع بايرن ميونيخ سلبيا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسوف يلتقي الفريقان في ملعب أليانز آرينا في الثالث عشر من مارس المقبل.

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ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.

شوط سريع

بداية المباراة كانت سريعة للغاية من قبل الفريقين ومرر محمد صلاح الكرة إلى أندرو ربرتسون لكن لم يستطع الظهير الأيسر للحُمر اللحاق بها.

وفي الدقيقة 12 لاحت أول فرصة لليفربول حينما أرسل جوردان هندرسون تمريرة طولية قابلها صلاح بتسديدة يسارية لكن مانويل نوير تصدى له.

وبعد دقيقة واحدة فقط كاد جويل ماتيب يسجل هدفا في ليفربول بالخطأ بعدما كان يحاول إبعاد تمريرة تياجو ألكانتارا لكن الكرة اصطدمت بأليسون حارس مرمى الفريق الإنجليزي وشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 16 سدد كينجسلي كومان كرة قوية بيسراه لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

وكاد صلاح ينجح في فك الاشتباك ويهز شباك بايرن ميونيخ بعدما استغل عرضية قادمة من ترينت ألكسندر أرنولد لكن رأسيته مرت بجوار مرمى بايرن بقليل.

وفي الدقيقة 33 سدد ساديو ماني الكرة بخلفية مزدوجة لكن تصويبته ذهبت بعيدا جدا عن مرمى نوير.

ذلك قبل أن يكرر اللاعب السنغالي التسديدة ذاتها عقب خمس دقائق لكن مرة أخرى أخطأ المرمى تماما.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أرسل روبرتو فيرمينو عرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء ولكن ماني لم يستطع اللحاق بها لتضيع فرصة هدف محقق آخر على ليفربول.

هجوم ليفربول ودفاع بافاري

بداية الشوط الثاني كانت أقوى من ليفربول الذي بدا عليه رغبة قوية في تسجيل هدفا مبكرا.

وفي الدقيقة 54 فشل صلاح في السيطرة على الكرة بعدما ذهبت إليه في ظل محاولة دفاع بايرن تشتيت عرضية فيرمينو.

ولكن بعد ذلك هدأت المباراة فلم تكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة إذ تراجع بايرن للدفاع وتقدم ليفربول أكثر للهجوم لكن دون وجود فرص خطيرة على مرمى مانويل نوير.

وسدد جيمس رودريجيز كرة قوية ولكن تصويبته مرت بجوار مرمى أليسون بقليل.

وأجرى يورجن كلوب تبديلين بمشاركة جيمس ميلنر وديفوك أوريجي بدلا من نابي كيتا وفيرمينو.

فيما رد بايرن بمشاركة فرانك يريبري بدلا من كينجسلي كومان.

وحاول ليفربول فيما تبقى من دقائق تسجيل هدف الانتصار لكن دفاع بايرن كان له بالمرصاد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويتأجل الحسم للإياب.

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