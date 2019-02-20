بالفيديو - إسماعيل يوسف: أتمنى انضمام كينو ودونجا للزمالك

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إنه يتمنى التعاقد مع ثنائي بيراميدز كينو ونبيل عماد "دونجا".

وصرح يوسف عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أتمنى ضم لاعب أجنبي؟ هو كينو".

وأضاف "كما أتمنى التعاقد مع دونجا، فهو لاعب كبير وهادئ ويجيد التمرير ويتميز أيضا بقوة التسديدات، وكان غيابه أحد أسباب خسارة بيراميدز ضد الجونة".

وأشار إلى أن "لم يعرض علينا دونجا من قبل، فمن تحدث معي بشأنه سامي الشيشيني أثناء توليه مسؤولية الأسيوطي، ونصحني بمتابعة اللاعب الشاب".

وأكد إسماعيل يوسف "دونجا أصبح أكثر ثقلا ويستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وبسؤاله لماذا لم تقل اسم عبد الله السعيد أجاب ضاحكا "لم أقل أتمنى انضمام عبد الله السعيد، لأنه سيكون لاعبنا من الموسم القادم".

قبل أن يستدرك ويتم "بالتأكيد أتمنى ضم السعيد".

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