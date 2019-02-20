أحمد حسن: اهتمام الجميع بهزيمة بيراميدز يؤكد أن الكل يهابنا

يرى أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة في بيراميدز أن اهتمام متابعي الكرة المصرية بهزيمة ناديه أمام الجونة أمر يعكس مدى قوة فريقه.

وهُزم بيراميدز يوم الثلاثاء أمام الجونة بهدفين لهدف في الجولة 23 من الدوري المصري.

وتحدث أحمد حسن لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" قائلا: "الاهتمام الكبير بهزيمتنا ونتائجنا بشكل عام يؤكد إننا نسير على الطريق الصحيح، ما حدث اليوم قيمة كبيرة لنا".

وأوضح "اهتمام الجميع بمتابعة بيراميدز يؤكد إننا فريق كبير والكل يخشاه ويهابه وأن بيراميدز صنع حالة كبيرة في الدوري المصري".

وشدد "من الطبيعي أن أي فريق ينافس على اللقب يشعر بالسعادة لسقوط منافسه وهذا ما حدث اليوم".

وعن اللقاء ذاته قال: "تسيدنا المباراة في آخر نصف ساعة وكنا نستطيع التعادل أو الفوز ولكن بيراميدز لن يفوز دائما وهذه مباراة انتهت بسلبياتها وإيجابياتها والآن ننظر للقاء المقاولون العرب".

ويواجه بيراميدز منافسه المقاولون في الـ24 من شهر فبراير الجاري في الجولة 24 من الدوري.

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