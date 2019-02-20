بالفيديو - لمسات مؤثرة في ملخص صلاح أمام بايرن رغم التعادل السلبي

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح

رغم التعادل السلبي إلا أن محمد صلاح كان له عدة لمسات مؤثرة ساهمت في خلق خطورة لفريقه ليفربول على مرمى بايرن ميونيخ.

وتعادل ليفربول سلبيا مع بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وشارك النجم المصري في المباراة بالكامل إلا أنه فشل وزملائه في هز شباك العملاق الألماني.

أخبار متعلقة

بالفيديو - في مباراة حراس المرمى.. برشلونة يواصل سجلاته الأوروبية الضعيفة خارج ملعبه أمام ليون هجوم ليفربول لا يدمر دفاع بايرن.. التعادل يحسم القمة الأوروبية مؤتمر #ليلة_الأبطال – سيميوني: كوستا ليس جاهزا للعب 90 دقيقة.. ورحيل رونالدو قرار عظيم فيديو - ماني يهدر التقدم لليفربول من فرصة محققة

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.

ويستعرض معكم FilGoal.com ملخص لمسات محمد صلاح أمام بايرن.

طالع أيضا

طردان وركلة جزاء مهدرة وأهداف رائعة.. الجونة يلحق بـ بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري

أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

قائمة الزمالك - غياب محمود علاء ومدبولي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس

ليفربول محمد صلاح بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميسي ينضم للعظماء الـ10 وكابوس سواريز في أبرز أرقام مباراة ليون وبرشلونة 30 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 20-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ويوفنتوس ضد أتليتكو 33 دقيقة | الدوري المصري
فالفيردي: برشلونة قوي في كامب نو.. ولكن 0-0 نتيجة خادعة 35 دقيقة | أوروبا
بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: أشكر الرب أنهم لا يلعبون سوى القدم والسلة.. الشكوى أسلوبهم الدائم 44 دقيقة | أوروبا
الزمالك ضد الطلائع.. بداية رحلة الـ10 مباريات لمعادلة إنجازه التاريخي ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - إسماعيل يوسف: أتمنى انضمام كينو ودونجا للزمالك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك