بالفيديو - لمسات مؤثرة في ملخص صلاح أمام بايرن رغم التعادل السلبي

رغم التعادل السلبي إلا أن محمد صلاح كان له عدة لمسات مؤثرة ساهمت في خلق خطورة لفريقه ليفربول على مرمى بايرن ميونيخ.

وتعادل ليفربول سلبيا مع بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وشارك النجم المصري في المباراة بالكامل إلا أنه فشل وزملائه في هز شباك العملاق الألماني.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.

ويستعرض معكم FilGoal.com ملخص لمسات محمد صلاح أمام بايرن.

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