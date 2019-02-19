هل يغيب علي جبر مدافع بيراميدز عن مواجهة الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر؟ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يوضح موقف اللاعب.

وحصل علي جبر على طرد مباشر في لقاء الجونة وبيراميدز الذي أقيم اليوم الثلاثاء في الجولة 23 من الدوري بعدما عرقل محمد ناجي "جدو" داخل منطقة الجزاء.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "إيقاف علي جبر لمباراة أو مباراتين يحدده تقرير حكم المباراة".

واستفاض "يجب أن أنتظر تقرير حكم المباراة لأنه هو من سيصف الواقعة التي حدثت في اللقاء وبناء على ما سيكتبه سيكون قرار إيقاف علي جبر لقاء أو اثنين".

وبسؤاله عن ماذا لو حصل لاعب على إنذارين ثم طٌرد قال: "الإيقاف هنا يكون لمباراة واحدة فقط".

قبل أن يستدرك "لكن أيضا يجب علي انتظار تقرير حكم المباراة لأنه من الوارد أن يكون اللاعب تلفظ بأي شيء أو اعترض بطريقة غير لائقة عقب طرده وحينها يتم مضاعفة العقوبة".

وأتم "كل شيء يحدده تقرير الحكم قبل اتخاذ القرار المناسب".

وإن تم إيقاف علي جبر لمباراتين فهو لن يواجه الأهلي إذ أن بيراميدز سوف يلتقي بالمقاولون العرب في الـ24 من الشهر الجاري وبعد ذلك بأربعة أيام سيواجه الفريق الأحمر في كأس مصر.

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