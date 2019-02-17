اتحاد الكرة: الدفاع الجوي يستضيف مباريات أمم إفريقيا بدلا من السلام

أعلن أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة الاستقرار على 6 ملاعب لاحتضان مباريات أمم إفريقيا المقبلة في مصر.

وقال أحمد مجاهد: "منذ اليوم الأول وقدمنا 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، وعقب انتهاء زيارة الاتحاد الإفريقي مع اللجنة المنظمة للبطولة، استقرينا على الـ 6 ملاعب".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "الـ 6 ملاعب هم: استاد القاهرة – الدفاع الجوي – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – الإسكندرية".

وواصل "ملعب السلام يستضيف مباريات الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري إلى جانب إمكانية استضافته لمباريات أخرى في الدوري ومن هنا فضل هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الجميع، اختيار استاد القاهرة والدفاع الجوي بدلا من السلام".

وأشار "ملعب السلام يعد جاهزا تماما وعلى أعلى مستوى بل ويفوق ملاعب أخرى ولكنها تتواجد في مدن أخرى غير القاهرة. ولكي لا نُقصر البطولة في القاهرة فقط، تم اختيار أفضل ملعبين من ضمن الثلاثة اختيارات في القاهرة. والاستقرار كان على الدفاع الجوي والقاهرة".

وأتم "ملعب السلام يعد جاهزا في أي لحظة إذا احتجنا له".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق استقرار اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية على اختيار ملعب الدفاع الجوي ليكون ضمن ملاعب البطولة المقامة في مصر بدلا من استاد السلام. (طالع التفاصيل)

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو المقبل وتنتهي 19 يوليو المقبل.

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