السادس على التوالي لـ الأحمر.. السولية يقود أهلي "الفرص الضائعة" للانتصار على الإنتاج

حقق الأهلي انتصاره السادس على التوالي في الدوري بعدما نجح في الفوز على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وتناوب لاعبو الأهلي على إهدار الفرص على مرمى عامر عامر. حارس الإنتاج أبعد أكثر من 5 فرص محققة على مرماه.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي قاد الفريق في 7 مباريات في الدوري، خسر مرة أمام بيراميدز ثم انتصر 6 مرات متتالية أمام سموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود والإنتاج الحربي على التوالي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 42 من 19 مباراة في المركز الثالث، خلف بيراميدز الثاني صاحب الـ 45 نقطة من 22 مباراة، والزمالك الأول صاحب الـ 48 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 31 في المركز الخامس.

















































































































































































































إصابة قبل الانطلاق

خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مواجهة الأهلي والإنتاج، تعرض محمد الشناوي لإصابة عضلية.

وتحدث الشناوي مع خالد محمود طبيب الأهلي، قبل أن يعود ويحاول إكمال عمليات الإحماء.

وبعد دقائق قليلة، لم يقدر الشناوي على استكمال الإحماء ليتجه مباشرة لغرف خلع الملابس.

ليُجري شريف إكرامي عمليات الإحماء ويشارك أساسيا أمام الإنتاج.

ومن المنتظر أن يخضع الشناوي لفحوصات طبية في وقت لاحق لمعرفة مدى إصابته.

ظهور إكرامي أمام الإنتاج هو الظهور السابع له في الدوري هذا الموسم مع الأهلي.





























البداية

الأهلي ضغط بقوة في بداية المباراة بهدف افتتاح التسجيل سريعا.

اعتمد الأهلي على سرعات رمضان صبحي وحسين الشحات إلى جانب تمريرات ناصر ماهر.

ضغط الأهلي في أول ربع ساعة لم ينتج فرص محققة على مرمى عامر عامر.

الإنتاج بدوره اعتمد على المرتدات مستغلا سرعات موسى دياوارا وتمركز أحمد رؤوف داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 20 تلقى عبد الوهاب عنان بطاقة صفراء أولى بعد تدخل على ناصر ماهر.

علي معلول سدد الركلة الحرة بقوة ولكن عامر عامر تألق مبعدا الفرصة الأولى لـ الأهلي في المباراة.

محمد هاني حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 32 قبل أن يحصل محمد كابونجا على بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة 33.

خطورة الإنتاج ظهرت عن طريق محمد مسعد.

جناح الإنتاج اخترق وسدد بقوة على شباك الأهلي ولكن تسديدته مرت بجوار قائم إكرامي في الدقيقة 42.

شوط أول ينتهي بلا أهداف.

ضربة السولية

مع انطلاق الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه وهذه المرة نجح في استثمار الضغط.

عمرو السولية يسجل الهدف الأول لـ الأهلي.

السولية استغل كرة عائدة على حدود منطقة جزاء بعد فشل دفاع الإنتاج في أبعاد الكرة من أمام ناصر ماهر، ليسدد بإتقان في شباك الإنتاج.

وصنع السولية أمام مصر للمقاصة ثم سجل أمام وادي دجلة وأمام سيمبا التنزاني في لقاء الـ 5-0.

والآن يعود للتسجيل من جديد ولكن في شباك الإنتاج الحربي.

فرص بالجملة وبطاقة حمراء

بعد الهدف الأول، أهدر الأهلي أكثر من فرصة محققة أمام الإنتاج الحربي.

جونيور أجايي أهدر بنفسه هدفين ثم جاء الدور على حسين الشحات ليُهدر هو الآخر.

وفي الدقيقة 61 شارك جيرالدو بدلا من حسين الشحات كتغيير أول لـ مارتين لاسارتي.

ومع وصول الدقيقة 66 وفي لقطة مشتركة بين محمود حمادة ورمضان صبحي، قرر الحكم طرد لاعب الإنتاج وتوجيه بطاقة صفراء لجناح الأهلي.

وتعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها رمضان صبحي هي الثالثة له في الدوري، ليتأكد غيابه أمام الداخلية.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل.

عامر عامر يتألق

بعد الطرد سيطر الأهلي تماما على مجريات المباراة وأهدر أكثر من 5 فرص متتالية محققة على المرمى.

أجايي فضل التمرير بدلا من التسديد أمام المرمى، ثم عامر عامر تألق أمام رأسية الجناح النيجيري.

عامر عامر حمى شباكه من هدف ثان عن طريق أجايي ومن ثم عن طريق عمرو السولية.

وفي الدقيقة 84 شارك أحمد الشيخ بدلا من جونيور أجايي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع سيطرة حمراء واعتماد الإنتاج على المرتدات التي أوقفها ياسر إبراهيم.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

الدقيقة 93 شهدت فرصة خطيرة للإنتاج الحربي داخل منطقة جزاء الأهلي وفي النهاية مرت دون هز شباك إكرامي.

الأهلي ينتصر.

اقرأ أيضا:

صراع الصعود مع اقتراب النهاية.. أسوان يهرب بصدارة الصعيد.. ومنافسة شديدة في بحري والقاهرة

خبر في الجول – مصطفى فتحي ينتظر التأشيرة للسفر لألمانيا للاطمئنان على إصابته

كومان جاهز لمواجهة ليفربول

تقرير: جمهور إنتر يتعدى على سيارة زوجة ووكيلة إيكاردي بحجارة

كيليان مبابي.. وكأن نُضجه فٍطرة تقبع في داخله