رد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على خطاب الجونة بطلب حكام غير عرب لمباراة الفريقين في الدوري.

بيراميدز يحل ضيفا على الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ورد أحمد عفيفي على خطاب الجونة قائلا "منذ فترة طويلة وقد طالبنا بتعيين حكام أجانب غير محددين قارتهم، تجنيبا للضغوط الممارسة عليهم من كل الجوانب".

وشرح "نحترم الحكام المصريين، لكننا نسعى للحفاظ عليهم تجنيبا للضغوط الممارسة عليهم من كل الجوانب".

وأضاف "كنت تجد ضغوطا لإشعال الرأي العام ضد النادي، وتوصيل فكرة بأن بيراميدز تتم مجاملته، مما يساهم في خلق تحفز ضد النادي".

عفيفي أتبع "بالتالي نحن لا نريد وضع الحكم في موقف مضغوط تحت توصيف متحيز لطرف من الأطراف".

المتحدث باسم نادي بيراميدز انتقل بعد ذلك إلى مباراة الجونة المقبلة، فقال "مؤخرا، أرسلنا خطابا آخر إلى اتحاد الكرة قبل فترة، نطلب فيه تعيين حكام أوروبيين لبعض المباريات".

وأتبع "طلبنا حكام أوروبيين لمباراة سموحة الماضية، وقبل يومين، أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة نطلب فيه حكام أوروبيين أيضا لمباراة الجونة المقبلة، أي قبل خطابهم".

الجونة ليس أول من يطلب عدم تعيين حكام عرب لمباراتهم مع بيراميدز، فسبق لسموحة أن طلب الأمر ذاته قبل المباراة السابقة.

لماذا يتكرر الطلب من الفرق قبل مبارياتهم مع بيراميدز في وجهة نظرك، سؤال أجابه عفيفي قائلا "نحترم فكرة الألعاب النفسية لإشعار الجميع بأن النادي الآخر تتم مجاملته، هذا الأمر يحدث في جميع أنحاء العالم".

وأتم "لكن بعيدا عن التصريحات والكلام المرسل، الحقيقة تقول بأن النادي لم يحصل على أي شيء أكثر من حقه. المواقف صوتها أعلى من الكلام".

كانت مباراة بيراميدز والجونة في الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأرسل الجونة خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه تعيين حكام غير عرب لمباراة بيراميدز. (طالع التفاصيل)

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.