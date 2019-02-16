إصابة الشناوي.. وإكرامي يحرس مرمى الأهلي أمام الإنتاج

السبت، 16 فبراير 2019 - 18:48

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي - الإنتاج الحربي

ظهر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي متأثرا بآلام عضلية خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي يستضيف الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الشناوي وأثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة الإنتاج، اشتكى من آلام في العضلة الضامة.

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وتحدث الشناوي مع خالد محمود طبيب الأهلي، قبل أن يعود ويحاول إكمال عمليات الإحماء.

وبعد دقائق قليلة، لم يقدر الشناوي على استكمال الإحماء ليتجه مباشرة لغرف خلع الملابس.

وأجرى شريف إكرامي بدوره عمليات الإحماء بدلا من الشناوي.

ومن المنتظر أن يخضع الشناوي لفحوصات طبية في وقت لاحق لمعرفة مدى إصابته.

ويستعد إكرامي لظهوره المحلي السابع هذا الموسم في الدوري مع الأهلي.

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