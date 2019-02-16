حجازي يتجاوز المحمدي في صدام مصري بدوري القسم الثاني الإنجليزي
السبت، 16 فبراير 2019 - 19:05
كتب : FilGoal
خرج أحمد حجازي منتصرا في مواجهته أمام مواطنه أحمد المحمدي، بالمباراة التي جمعت فريقيهما وست بروميتش ألبيون وأستون فيلا.
أحمد حجازي
النادي : وست بروميتش
أحمد المحمدي
النادي : أستون فيلا
أستون فيلا سقط على ملعبه بهدفين دون رد، في الجولة 33 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، على ملعب فيلا بارك.
المحمدي عاد للمشاركة بشكل أساسي مع أستون فيلا، بعد 7 مباريات شارك فيها كبديل أو لم يسجل ظهوره من الأساس.
Big 9️⃣0️⃣ in store.#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/ZPOoG10K3r— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 16, 2019
فيما عاد حجازي بدوره لتشكيلة وست بروميتش الأساسية بعد غيابه عن المباراة الماضية، وتلقى استقباله من الحساب الرسمي لناديه على تويتر.
Back. In. 🇪🇬#AVLWBA | #WBA pic.twitter.com/o3rQS7UsrN— West Bromwich Albion (@WBA) February 16, 2019
الويلزي هال روبسون كانو افتتح التسجيل لـ ألبيون في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله جاي رودريجيز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
ليرفع وست بروميتش رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.