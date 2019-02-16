حجازي يتجاوز المحمدي في صدام مصري بدوري القسم الثاني الإنجليزي

السبت، 16 فبراير 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

خرج أحمد حجازي منتصرا في مواجهته أمام مواطنه أحمد المحمدي، بالمباراة التي جمعت فريقيهما وست بروميتش ألبيون وأستون فيلا.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

وست بروميتش
أستون فيلا

أستون فيلا سقط على ملعبه بهدفين دون رد، في الجولة 33 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، على ملعب فيلا بارك.

المحمدي عاد للمشاركة بشكل أساسي مع أستون فيلا، بعد 7 مباريات شارك فيها كبديل أو لم يسجل ظهوره من الأساس.

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فيما عاد حجازي بدوره لتشكيلة وست بروميتش الأساسية بعد غيابه عن المباراة الماضية، وتلقى استقباله من الحساب الرسمي لناديه على تويتر.

الويلزي هال روبسون كانو افتتح التسجيل لـ ألبيون في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله جاي رودريجيز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ليرفع وست بروميتش رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

أحمد حجازي أحمد المحمدي أستون فيلا وست بروميتش ألبيون

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