هو من الأعمدة الأساسية لوادي دجلة خلال الموسم الجاري وشارك في 13 مباراة في كل البطولات فكيف أصبح من ركائز مدربه تاكيس جونياس؟ وما هو حقيقة عرض الزمالك؟ كل ذلك يكشف عنه محمد عبد العاطي في حواره لـFilGoal.com.

وعن كيف بدأ الكرة تحدث عبد العاطي قائلا: "بدأت مع وادي دجلة منذ عام 2007 في مدرسة الكرة وكان لدي تجربة احتراف في صفوف ليرس البلجيكي لموسم ونصف".

وواصل "عدت للقاهرة ولكن واجهت مشكلة في أوراق السفر وكنت أتدرب مع دجلة أثناء فترة حمادة صدقي وطلب من ماجد سامي رئيس النادي ضمي لحاجته لي".

وتابع عبد العاطي "كنت أتمنى إكمال مسيرتي الاحترافية لكن ماجد سامي قال لي طالما المدرب يحتاجك فأنت ستلعب وإن أتى لك أي عرض خارجي فلن أقف في طريقك وكنت في ذلك الوقت أبلغ من العمر 18 عاما وبالفعل تم قيدي في شهر يناير وخضت ثماني مباريات".

أزمة دجلة

يحتل وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد خوضه لـ22 مباراة فما هو السبب؟

أجاب صاحب الـ23 عاما "قادرون على البقاء في الدوري لكن يواجهنا سوء توفيق غريب ولكن لدينا إصرارا كبيرا في أن يكون الدور الثاني ونتائجنا فيه أفضل من الدور الأول وأتمنى من الجميع مساندتنا".

وتابع "نحن نعمل بأسلوب مختلف يحبه متابعي كرة القدم فلماذا نحب برشلونة ومانشستر سيتي والجميع يتحدث عن أسلوبهما؟ نحن نؤدي بطولة مميزة أيضا".

وأضاف عبد العاطي "بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تم انتقاده في أول موسم مع مانشستر سيتي حينما لم يتوج بأي بطولة ونحن أول فريق مصري يقدم التجربة التي نراها حاليا".

وشدد "لدينا مدرب مميز يريد استكمال تجربه وإدارة تدعمه بقوة ولكن لماذا يشيدون به حال الفوز وينتقدونه كثيرا مع الهزيمة؟ نحن سنكمل طريقتنا".

الفارق بين ميدو وتاكيس

تدرب عبد العاطي في دجلة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" وتاكيس جونياس فما هو الفارق بينهما؟

أوضح "تاكيس أصر على أسلوب لعبه منذ البداية على عكس ميدو عقب الهزيمة من المصري غير من طريقتنا رغم تدربنا عليها طوال فترة الإعداد التي بلغت ثلاثة أشهر".

وأكمل "حتى الهزيمة من المصري وطنطا لم نكن نستحقها وكنا الأفضل لذا كنت أعتقد أن ميدو يجب أن يصر على طريقته فهو من منح لنا فرصة اللعب بذلك الأسلوب الجماعي".

وأردف "أعتقد أن ميدو كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان من المفترض ألا يغير أسلوبه".

عرض الزمالك

وبسؤاله عن حقيقة عرض الزمالك أجاب عبد العاطي "نعم تحدث معي بعض الوكلاء من أجل الانضمام إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل".

وأضاف "الزمالك ناد كبير لكن كما قلت أنا في دجلة منذ 13 عاما وعقدي كان ينتهي بنهاية شهر يناير المقبل لكنني جددت لأربعة مواسم وأي شيء يكون من خلال إدارة النادي".

صعوبة واجهته وطموحاته

وانتقل عبد العاطي لتذكر صعوبة واجهته قبل انطلاق الموسم الجاري قائلا: "قبل أربعة أيام من انطلاق الدوري أصبت في ذراعي وغبت لشهرين".

وأكمل "توقعت عدم مشاركتي مع تاكيس لأن المدرب الجديد يعتمد على اللاعبين اللائقين في البداية".

قبل أن يستدرك "لكن مع عودتي شاركت في مباراة ودية وأثنى علي المدرب وبعدها شاركت في كأس مصر ثم خضت 13 مباراة بشكل كامل".

أما عن طموحاته في الفترة المقبلة قال: "أتمنى بالتأكيد الاحتراف الخارجي فلا يوجد مستحيل ومحمد صلاح جعل الجميع ينظر للاعب المصري بشكل مختلف".

الأفضل في الدوري

وعن أفضل مدرب في الدوري قال: "تاكيس لكن من حيث النتائج فهو كريستيان جروس مدرب الزمالك".

أما أفضل لاعب قال: "أوباما في الزمالك وناصر ماهر في الأهلي وأحمد حمدي المعار للجونة من الأهلي".

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