20 رقما من انتصاري المصري وبيراميدز في الدوري

انتصاران هامان حققهما المصري وبيراميدز على مصر للمقاصة وسموحة على الترتيب.

فاز المصري على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء، وفاز بيراميدز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

نتيجتان حققا العديد من الأرقام، منها الإيجابي ومنها السلبي للفرق الأربعة في المباراتين.

يستعرض معكم FilGoal.com 20 رقما تحققوا من المباراتين.

أرقام المصري ومصر للمقاصة

-الفوز هو الرابع للمصري على مصر للمقاصة مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الفيومي.

-الهدف الأول لمحمود وادي المهاجم الفلسطيني للمصري منذ 29 نوفمبر 2018.. الهدف الثالث في الدوري والخامس مع المصري عامة.

-الظهور الأول لمصطفى سلامة "طيارة" القادم من أسوان، وأوستن أموتو المحترف النيجيري، الوافدين في شهر يناير الماضي.

-الظهور الأساسي الأول لمحمد صالح مدافع منتخب فلسطين بعد مشاركته بديلا أمام الاتحاد السكندري، والأول أيضا لطيارة في مباراته الأولى.

-الصناعة الأولى لطيارة. صنع الهدف الأول لمحمود وادي من لمسته الأولى مع الفريق في الدقيقة الثانية من اللقاء.

-لم يحتج أوستن أموتو إلا دقائق قليلة ليترك بصمته الأولى بهدف أول مع المصري في ظهوره الأول مع الفريق.

-المباراة الثامنة للمصري بشباك نظيفة هذا الموسم.

-تساوت الأهداف المسجلة مع الأهداف المستقبلة للمصري لأول مرة هذا الموسم منذ الأسبوع السادس 25 مقابل 25.

-المباراة الرابعة على التوالي بدون أي فوز لمصر للمقاصة.

-منذ وصوله إلى المصري في شهر يناير. سجل سعيدو سيمبوري لاعب الوسط البوركينابي ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين في الدوري.

بيراميدز وسموحة

-الفوز الأول لرامون دياز في ظهوره الأول مع بيراميدز.

-الفوز الأكبر لبيراميدز هذا الموسم.

-ثاني أكبر فوز في تاريخ بيراميدز بالدوري بعد الفوز على النصر 5/1 الموسم الماضي.

-الظهور الأول لعمر ميداني المدافع السوري منذ انضمامه للفريق بداية الموسم.

-بدأ كريستيان بينافينتي الجناح البيروفي كأساسي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق في شهر يناير بعد مشاركته في مباراتي الزمالك والداخلية كبديل.

-سجل عمر خربين ثالث أهدافه في ثالث مبارياته في الدوري المصري، بواقع هدف في كل مباراة.

-عبد الله السعيد منذ وصوله إلى بيراميدز، سجل هدفين وصنع 6 آخرين.

-المباراة الـ13 على التوالي لسموحة بدون فوز. آخر فوز كان في الكأس يوم 11 أكتوبر 2018 على الألومينيوم وآخر فوز في الدوري كان يوم 7 أكتوبر 2018 على وادي دجلة.

-وصل بيراميدز إلى أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد ببطولة الدوري منذ تأسيسه بالوصول للفوز الـ12 هذا الموسم أمام سموحة.

-المباراة كانت هي الثالثة بين عادل عبد الرحمن مدرب سموحة ورامون دياز مدرب بيراميدز. الأرجنتيني انتصر في كل المواجهات.

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