عصام عبد الفتاح: طلب بيراميدز تأجيل لقاء الأهلي منطقي.. والحكم المصري أفضل من الأجنبي

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 12:01

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

يؤمن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أن طلب بيراميدز تأجيل مواجهته مع الأهلي في الدور الثاني من الدوري أمرا منطقيا.

وتحدث عبد الفتاح لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "طلب بيراميدز عدم خوض مواجهة الأهلي إلا بعد نهاية الدور الأول أمر منطقي كي أكون صادقا".

وواصل "وأنا سعيد بالجلسة الثلاثية التي جمعت رئيس الأهلي محمود الخطيب وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ووزير الرياضة أشرف صبحي لأنه يجب أن يكون حل للأزمة وتعاون من الجميع".

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وبسؤاله عن رأيه في أداء الحكام الأجانب قال: "أنا دائما مع الحكم المصري، ونحن رأينا الحكام الأجانب في الدوري مؤخرا وحدثت أخطاء منهم".

وتابع "بالورقة والقلم أستطيع سرد كل أخطاء الحكام الأجانب، الهجوم على التحكيم المصري أمر غير مبرر".

وشدد "هناك مبدأ الثواب والعقاب أعامل به الحكام لكن لا أعلن عنه في الإعلام وأحيانا لو حكم أهمل يتم إيقافه ثلاثة أشهر ولكن لا تلاحظون ذلك إلا في ظل كثرة غيابه عن المباريات".

وأضاف "أما من يقول أن شطب الحكام يتم إعلانه فأقول هذه جرائم أخلاقية ويجب إعلانها، لكن العقاب في الأخطاء لا يحدث".

وعن رأيه في انتقاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لأداء الحكام قال: "حديثه بعيد عن التحكيم، وأرى أن الأمر منه شيء آخر عدا الحكام وهذا رأيي الشخصي".

وأتم عبد الفتاح حديثه "أو من الوارد أن يكون لديه تخوفات معينة من الحكام وأنا كنت أجيب دائما عليه مباشرة".

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