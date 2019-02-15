بالفيديو – أفضل 5 مباريات لـ برشلونة تحت قيادة فالفيردي.. مواجهتان بالكلاسيكو

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

برشلونة - فياريال

أعلن برشلونة تجديد تعاقد مدربه إرنستو فالفيردي صباح اليوم الجمعة رسميا لمدة موسم آخر مع إمكانية مده بعد ذلك لعام جديد.

واستعرض موقع برشلونة الرسمي أفضل خمس مباريات للفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه الذي تولى قيادته في صيف عام 2017.

ريال مدريد 0-3 برشلونة (الدوري الإسباني 2017-2018)

إشبيلية 0-5 برشلونة (نهائي كأس الملك 2017-2018)

توتنام 2-4 برشلونة (دوري أبطال أوروبا 2018-2019)

برشلونة 5-1 ريال مدريد (الدوري الإسباني 2018-2019)

برشلونة 6-1 إشبيلية (ربع نهائي كأس الملك 2018-2019)

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