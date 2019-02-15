باق لعام آخر رسميا.. برشلونة يجدد تعاقد فالفيردي

لم يكن هناك ما يشير حتى أيام قريبة إلى مفاوضات ولكن أتم برشلونة كل شيء سريعا جدا.. إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق باق على رأس قيادة البلوجرانا لعام آخر رسميا.

وأعلن برشلونة صباح اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع مدربه لتجديد تعاقده لموسم آخر مع إمكانية مده بعد ذلك لعام جديد وحينها سيبقى على رأس قيادة الفريق لـ2021.

وسوف يظهر فالفيردي اليوم في القاعة الرئاسية في ملعب كامب نو من أجل توقيع العقود الجديدة.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة فاز في 65 مباراة وتعادل في 22 ولم يُهزم سوى تسع مرات فقط.

وسجل برشلونة تحت قيادة فالفيردي 233 هدفا واستقبل 78 وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 45 لقاء.

وتوج برشلونة مع فالفيردي بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي وتبعه بكأس الملك ثم السوبر الإسباني.

وحل وصيفا للسوبر الإسباني في أول مباراتين له مع برشلونة حينما خسر من ريال مدريد في الكلاسيكو.

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