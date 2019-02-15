الأهلي جدد عقد علي معلول وعمرو السولية وكريم وليد "نيدفيد"، والآن اقترب من التجديد لـ جونيور أجايي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل الأهلي باقتراب أجايي بشدة من تجديد عقده مع الفريق.

وفتح الأهلي ملف التجديد مع أجايي قبل سفر الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.

أجايي بدوره رحب بفكرة التجديد مع الأهلي ولم يُمانع ذلك على الإطلاق.

بعد ذلك، ومع عودة بعثة الأهلي لمصر قادمة من تنزانيا بعد الخسارة أمام سيمبا، وصلت المفاوضات مع أجايي لمرحلة التفاصيل المالية.

وحسبما أشار المصدر لـ FilGoal.com فأن مرحلة المفاوضات الآن بين الأهلي وأجايي وصلت للرتوش الأخيرة بالفعل واللاعب يستعد للتوقيع على عقده الجديد وذلك بعدما أبدى رغبته في البقاء في جدران القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي تجديد عقد أجايي في الأيام القليلة المقبلة.

عقد أجايي مع الأهلي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، ولكن النيجيري صاحب الـ 23 عاما يستعد لتوقيع عقده الجديد مع الفريق.

ولعب أجايي 7 مباريات هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وذلك بعد عودته من الإصابة الطويلة التي عان منها.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة في الدوري المصري.

في كأس مصر، يستعد لمواجهة بيراميدز في نهاية شهر فبراير ضمن دور الـ 16 من المسابقة المحلية.

وفي إفريقيا، يحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط من 4 مباريات وخلفه سيمبا بـ 6 نقاط وشبيبة الساورة بـ 5 نقاط وفيتا كلوب في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

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