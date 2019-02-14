بالفيديو - تشيلسي ونابولي يعودان بانتصار خارج الديار في الدوري الأوروبي

حقق فريقا تشيلسي ونابولي انتصارين خارج الديار ليضعا قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

البلوز فازوا على مالمو السويدي خارج الأرض بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من المسابقة الأوروبية.

هدف اللقاء الأول سجله روس باركلي في الدقيقة 30 مستغلا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى استقبلها داخل منطقة الجزاء وسدد بأريحية في الشباك.

وأوليفييه جيرو أضاف الهدف الثاني للزرق في الدقيقة 58 من تمريرة أرضية في الجانب الأيسر استقبلها بكعبه في المرمى.

ومالمو سجل هدف تقليص الفارق عن طريق أنديرس كريستينسن من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وإلى الجوار في سويسرا حقق نابولي فوزا ثمينا بثلاثة أهداف مقابل هدف على زيوريخ ليضع قدما هو الآخر في ربع نهائي المسابقة.

لورينزو إنسيني افتتح التسجيل للبارتينوبي مبكرا مع الدقيقة 11 قبل أن يضيف خوسيه كاييخو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من تسديدة قوية.

ومع الشوط الثاني سجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث في الدقيقة 77 قبل أن يسجل المضيف هدف الشرف من ركلة جزاء أحرزها بينيامين كولولي في الدقيقة 83.

وفي باقي المباريات حقق فيكتوريا بلزن فوزا صعبا على أرضه على حساب دينامو زغرب بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي انصتر بها كلوب بروج على سالزبورج النمساوي.

وعاد آينتراخت فرانكفورت بتعادل ثمين خارج ملعبه أمام شاختار دونيتسك بهدفين لمثلهما، بينما سقط كلا من سيلتك وسبورتينج لشبونة على أرضيهما.

فالنسيا ضرب شباك سيلتك بهدفين نظيفين ليصبح قريبا من التأهل لربع النهائي إذ تسهلت مهمته في الإياب، وهو نفس ما حققه مواطنه فياريال بالتغلب على نظيره البرتغالي بهدف نظيف.

وتقام مباريات الإياب في دور الـ32 من المسابقة يوم 21 فبراير الجاري.

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