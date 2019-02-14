أوستن أموتو بعد هدفه الأول: يا له من شعور رائع.. أشكر جماهير المصري على ثقتهم

وجه أوستن أموتو المهاجم النيجيري للنادي المصري، شكره لجماهير الفريق على استقبالهم وثقتهم فيه منذ وصوله.

المصري فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء. مباراة سجل فيها أموتو هدف فريقه الثاني عقب نزوله بديلا، وفي ظهوره الأول.

وقال أموتو في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي المصري عقب اللقاء: "لقد كان شعورا رائعا بأن أسجل في مباراتي الأولى".

وأضاف "انضممت للمصري منذ فترة قصيرة وعاملوني بطريقة رائعة، لذلك كنت سعيدا بالتسجيل".

المهاجم النيجيري أتبع "نمتلك مدرب مميز أيضا، ولديه خبرات كبيرة، وهذا ساعدني كثيرا".

الوافد الجديد أكمل "أوجه التحية لجماهير المصري التي ساندتني في التدريبات والفترة الماضية منذ قدومهم وإيمانهم بقدراتي".

وارتقى المصري للمركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن مصر للمقاصة والإنتاج الحربي صاحبا المركزين الرابع والخامس.

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