إيهاب جلال: صفقات المصري أضافت للفريق.. ومازلنا بحاجة للتحسن

الخميس، 14 فبراير 2019 - 23:12

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - حلمي طولان - المصري - الاتحاد - من الموقع الرسمي لنادي المصري

رغم الفوز على مصر للمقاصة، لكن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري يؤمن بأن فريقه مازال بحاجة لمزيد من التطور.

فاز المصري على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي المصري عقب اللقاء: "اللاعبون كانوا رجال، قدمنا شوط أول جيد لكن في الشوط الثاني كنا أكثر حرصا ومازلنا نعاني أيضا من بعض المشاكل التي ستحتاج إصلاحها".

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وأضاف "على الرغم من تراجعنا، لم يصل مصر للمقاصة إلى مرمانا سوى في كرة وحيدة في الشوط الأول".

وتابع "نستعيد بعض اللاعبين مثل عمرو موسى الذي بدأ يدخل في الفريق بعد شفائه من الإصابة، بجانب عمر كمال الذي غاب اليوم ومحمد جابر الذي يتدرب بشكل رائع".

وواصل "الصفقات الجديدة لديها اللمسة الجيدة، ولكنهم يحتاجون للوقت سواء القادمين من الدرجة الثانية أو من الخارج".

واسترسل "أيضا إسلام عيسى غاب اليوم للإصابة وسيتزوج غدا ويحصل على راحة يومين قبل العودة للفريق".

مدرب المصري أتم "طيارة يتدرب بشكل رائع وكنت أثق فيه أو محمد جابر حال مشاركة أي منهما، وهذا ما قلته لهما في المحاضرة، وطيارة قدم اليوم أكثر مما توقعت".

وارتقى المصري للمركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن مصر للمقاصة والإنتاج الحربي صاحبا المركزين الرابع والخامس.

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