ينوي أحمد مدبولي صانع ألعاب نادي الزمالك الاجتماع بكريستيان جروس مدرب الفريق من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، فإن أحمد مدبولي ينوي الاجتماع بجروس من أجل طلب الحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وسيحاول مدبولي معرفة موقفه من المشاركة وإعطاءه الفرصة خاصة بعد حصوله علي وعد من جروس بالدخول في التشكيل والمشاركة بعد رفضه رحيله في انتقالات يناير.

وكان مدبولي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال شهر يناير، لكن جروس تمسك به بشدة ليستمر مع الفريق في النهاية.

ووفقا لمقربين من مدبولي، يؤكدون التزام اللاعب تماما بعدم إثارة أي مشاكل للفريق، كذلك التزامه التام في التدريبات واجتهاده وذلك بشهادة زملائه بالفريق، كذلك المدير الفني نفسه يشيد بذلك.

ولم يلعب مدبولي أي دقيقة خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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