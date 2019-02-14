بالفيديو – بنفيكا يهزم جالاتا سراي في تركيا.. وإشبيلية يضرب لاتسيو خارج الأرض

انتصر بنفيكا على جالاتا سراي في تركيا، فيما فاز إشبيلية على لاتسيو في إيطاليا، ليقربا تأهلهما إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

جالاتا سراي وبنفيكا

فاز بنفيكا على جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، والذي أقيم على ملعب "ترك تيليكوم" في إسطنبول.

تقدم بنفيكا بهدف أول في الدقيقة الـ27. ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع جالاتا سراي، نفذها إدواردو سالفيو بنجاح في مرمى موسليرا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف أول.

في شوط المباراة الثاني، تعادل جالاتا سراي في الدقيقة الـ54. عرضية من يوتو ناجاتامو الظهير الأيسر الياباني، قابلها كريستيان لوينداما برأسية في مرمى بنفيكا.

ولم يستمر التعادل طويلا، فعاد بنفيكا وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ64. بينية طويلة من روبن دياز، تحصل هاريس سيفروفيتش المهاجم النمساوي المتألق هذا الموسم عليها، وسددها بيسراه قوية في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

كاد جالاتا سراي يتعادل في الدقيقة الـ85 برأسية رائعة من لوينداما مرة أخرى، لكنها وجدت تصد أروع من أوديسياس فلاكديموس حارس بنفيكا هذه المرة، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بهدفين مقابل هدف.

مباراة الإياب ستكون في البرتغال على ملعب "دا لوش" يوم الخميس المقبل، ويحتاج بنفيكا لتفادي الخسارة بفارق هدفين أو بنتيجة أكبر من هدفين مقابل هدف لبلوغ الدور التالي.

لاتسيو وإشبيلية

فاز إشبيلية على لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي في مباراة أقيمت على ملعب "أوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

سجل وسام بن يدر هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة الـ22. عرضية من بابلو سارابيا، قابلها وسام بلمسة بقدمه في المرمى.

وستكون مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب "سانشيز بيسكوان" في إسبانيا، ويحتاج الفريق الأندلسي لتفادي الخسارة بهدفين لبلوغ الدور التالي.

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