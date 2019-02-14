رامون دياز: هذا سبب اختلاف أداء بيراميدز في شوطي لقاء سموحة.. وطموحنا البطولات

أشاد رامون دياز المدير الفني لبيراميدز بأداء لاعبيه في مباراة الفريق أمام سموحة واستيعابهم لطريقته التدريبية سريعا.

وفاز بيراميدز تحت قيادة مدربه الجديد في مباراته الأولى بأربعة أهداف دون رد على سموحة اليوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وتحدث دياز لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "سعيد جدا بأداء اللاعبين وقدموا مباراة جيدة للغاية واستوعبوا طريقتي وفلسفتي في اللعب بشكل سريع وهذا كان خبر مفرح لي".

وبسؤاله عما تغير بين شوطي لقاء سموحة ليسجل الفريق رباعية في الشوط الثاني وحده قال: "طلبت من اللاعبين بين الشوطين سرعة نقل الكرة وأن نكون أعمق في بناء الهجمات".

وأردف "أنا سعيد بأنهم طبقوا ذلك الأمر سريعا ونجحنا في تسجيل أربعة أهداف".

أما عن قدومه في منتصف الموسم وموقف بيراميدز من المنافسة على الألقاب قال: "لدي فريق جيد يضم لاعبين رائعين سواء المحليين أو المحترفين".

وأردف "طموحنا أن نتطور وأن نكون حاضرين في المنافسة على البطولات التي نشارك فيها".

وأكمل دياز "مع قدوم الصيف وتحسن حالة أرضية الملاعب سيتحسن مستوانا أكثر أيضا".

وأخيرا بسؤاله عن هدف عبد الله السعيد الذي سدد فيه الكرة من منتصف الملعب قال: "هو لاعب رائع واتخذ القرار الصحيح في استغلال فرصة خروج الحارس من مرماه".

ورفع بيراميدز رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد خوضه لـ22 مباراة.

فيما يتصدر الزمالك الدوري بـ48 نقطة ولكنه خاض 19 لقاء.

أما الأهلي فيحتل المركز الثالث بـ39 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

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