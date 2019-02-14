تقرير: يوفنتوس هو سبب سحب شارة قيادة إنتر من إيكاردي

ذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في تقرير له أن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان توصل لاتفاق مع يوفنتوس للانضمام لصفوف الفريق.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وأوضح التقرير أن إيكاردي توصل بالفعل لاتفاق مع يوفنتوس وذلك الأمر هو سبب غضب إدارة إنتر ميلان منه وسحب شارة قيادة الفريق منه.

وكان إنتر ميلان أعلن سحب شارة قيادة الفريق من المهاجم الأرجنتيني ومنحها للحارس سمير هاندانوفيتش.

وغاب إيكاردي عن رحلة إنتر ميلان لمواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وأكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني للنيراتزوري أن غياب إيكاردي جاء بناء على طلب شخصي منه.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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