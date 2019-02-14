سلسلة اللا فوز تستمر.. بيراميدز يقسو على سموحة برباعية

استمرت سلسلة اللافوز لسموحة، والنتيجة هذه المرة خسارة أمام بيراميدز في ظهور رامون دياز الأول الذي حقق الفوز الأكبر لـ"المليونيرات" هذا الموسم.

فاز بيراميدز على ضيفه سموحة بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

الفوز هو الأول لـ"المليونيرات" كما اختار حاتم بطيشة معلق اللقاء توصيف بيراميدز، فيما هي المباراة الـ14 على التوالي دون انتصار في مختلف البطولات، إذ كان الفوز الأخير على حساب وادي دجلة يوم 7 أكتوبر الماضي.

شوط أول سلبي

شوط المباراة الأول كان سلبيا، مع فرص خطيرة قليلة لبيراميدز لم تسفر عن أهداف.

انفراد أول من جون سيفوينتي في الدقيقة الرابعة، لكن أبو جبل تصدى لتسديدة الكولومبي.

تهديد جديد في الدقيقة الـ24 بعد عرضية من رجب بكار، لكن محمود عزت أبعدها قبل متابعة سيفوينتي.

ومرة أخرى وصل بيراميدز في الدقيقة الـ40 بعد عرضية من خربين، لكن لمسة من سيفوينتي بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

لم تكن بداية الشوط الثاني مثل الأول تماما. تمريرة من عمر جابر في الدقيقة الـ47 وعرضية من كينو، تكفل محمود منصور في إيداعها مرمى فريقه بالخطأ مسجلا الأول لـ"المليونيرات" كما لقب حاتم بطيشة معلق اللقاء فريق بيراميدز.

ربع ساعة نارية

هدف محمود منصور فتح اللقاء أمام بيراميدز، فأضاف جون سيفوينتي الهدف الثاني في الدقيقة الـ57. عرضية من بينافينتي، قابلها سيفوينتي بلمسة في المرمى.

عادل عبد الرحمن حاول التدخل لإنقاذ الموقف، فشارك رجب نبيل بدلا من محمود عزت لتدعيم خط الدفاع.

ولم يفلح تبديل سموحة في إيقاف المد الهجومي لبيراميدز، فتحصل عمر خربين على ركلة جزاء في الدقيقة الـ61، وسجلها بنفسه هدفا ثالثا في مرمى سموحة.

وأجرى رامون دياز تغييره الأول في الدقيقة الـ63 بدخول عبد الله بكري بدلا من رجب بكار.

محاولات سكندرية

كاد سموحة يقلص الفارق في الدقيقة الـ67. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء، وسددها محمود سيد، لكن أحمد الشناوي أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ومخالفة جديدة في الدقيقة الـ69 نفذها عمرو بركات، لكن الشناوي تواجد مجددا وحولها إلى ركنية.

وشارك محمد حمدي بدلا من أحمد مصطفى في الدقيقة الـ72.

وكاد بيراميدز يضيف الرابع في الدقيقة الـ73. انطلاقة من بينافينتي من منتصف الملعب ثم الدخول إلى منطقة الجزاء ومراوغة لمدافع سموحة ثم صوب كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لأبو جبل.

وتصويبة أخرى صاروخية من كينو في الدقيقة الـ74، لكن أبو جبل تألق هذه المرة وحولها إلى ركنية.

وكانت ورقة سموحة الأخيرة هي الدفع بديريك نيسيبامبي في الدقيقة الـ78، وكان الرد من رامون دياز بمشارمة محمد مجدي "أفشة" بدلا من سيفوينتي في الدقيقة الـ79.

وانطلاقة جديدة رائعة من بينافينتي في الدقيقة الـ87 بعد تمريرة رائعة من كينو ودخول إل منطقة الجزاء ثم أطلق تصويبة من يسار منطقة الــ 6 ياردات أبعدها أبوجبل ببراعة.

وأخيرا تهديد جديد من أفشة الذي صوب في الدقيقة الـ89، لكن أبو جبل تصدى للكرة وارتدت إلى بينافينتي الذي تابعها بجانب المرمى.

كادت المباراة تنتهي بثلاثية، لكن عبد الله السعيد أبى إلا ويترك بصمته الرائعة. كرة طويلة خرج محمد أبو جبل من مرماه وأبعد الكرة، لكنها وصلت إلى عبد الله السعيد الذي تسلم الكرة وسدد مباشرة في المرمى الخالي من منتصف الملعب مسجلا الهدف الرابع.

انتهت المباراة بفوز بيراميدز برباعية نظيفة. فوز هو الأول مع رامون دياز المدرب الجديد، والأعرض لبيراميدز في الدوري هذا الموسم، وثاني أكبر فوز في تاريخ النادي بعد الفوز على النصر في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل هدف.

فوز بيراميدز رفع رصيدهم للنقطة الـ45 في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، لكن للفارس الأبيض ثلاث مباريات أقل، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الـ25 في المركز التاسع.

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