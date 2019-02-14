تشكيل تشيلسي - إيجوايين وهازارد وكانتي على مقاعد البدلاء أمام مالمو

الخميس، 14 فبراير 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

إيجوايين - هازارد - تشيلسي

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام مالمو السويدي في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وجلس الثلاثي إدين هازارد وجونزالو إيجوايين ونجولو كانتي على مقاعد البدلاء في اللقاء، فيما بدأ أوليفييه جيرو كأساسي.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

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حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أندريس كريستينسن، دافيد لويز، إيمرسون بالميري.

الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، روس باركلي.

الهجوم: ويليان، بيدرو، جيرو.

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