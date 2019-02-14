تشكيل تشيلسي - إيجوايين وهازارد وكانتي على مقاعد البدلاء أمام مالمو
الخميس، 14 فبراير 2019 - 21:17
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام مالمو السويدي في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.
إدين هازارد
النادي : تشيلسي
جونزالو إيجواين
النادي : تشيلسي
وجلس الثلاثي إدين هازارد وجونزالو إيجوايين ونجولو كانتي على مقاعد البدلاء في اللقاء، فيما بدأ أوليفييه جيرو كأساسي.
وجاء تشكيل البلوز كالآتي.
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أندريس كريستينسن، دافيد لويز، إيمرسون بالميري.
الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، روس باركلي.
الهجوم: ويليان، بيدرو، جيرو.
Here is your Chelsea team to face Malmo! 💪#MALCHE pic.twitter.com/Mve4MhVHR4— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 14, 2019
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