تشكيل تشيلسي - إيجوايين وهازارد وكانتي على مقاعد البدلاء أمام مالمو

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام مالمو السويدي في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وجلس الثلاثي إدين هازارد وجونزالو إيجوايين ونجولو كانتي على مقاعد البدلاء في اللقاء، فيما بدأ أوليفييه جيرو كأساسي.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أندريس كريستينسن، دافيد لويز، إيمرسون بالميري.

الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، روس باركلي.

الهجوم: ويليان، بيدرو، جيرو.

Here is your Chelsea team to face Malmo! 💪#MALCHE pic.twitter.com/Mve4MhVHR4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 14, 2019

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