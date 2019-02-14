شيلونجو يغيب عن مران الإسماعيلي بسبب الإصابة

غاب الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي عن مران فريقه اليوم الخميس استعدادا لمواجهة النجوم.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة النجوم يوم السبت في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

شيلونجو تعرض لإصابة بالتهابات في الركبة وخضع لبرنامج علاجي مُكثف حسبما كشف الجهاز الطبي في الـ الإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يشارك سيلونجو بشكل طبيعي في مران الإسماعيلي غدا يوم الجمعة.

الجهاز الفني لـ الإسماعيلي أكد جاهزية شيلوجو للمشاركة بشكل طبيعي أمام النجوم.

الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

بينما النجوم في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

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