بالفيديو - وعادت الهزائم من جديد.. التعاون يضرب أُحد برباعية في حضور جمعة

9 مباريات متتالية في الدوري بلا أي انتصار قبل أن تنكسر السلسلة ويحقق أُحد فوزين متتاليين. لكنه عاد من جديد للسقوط وهذه المرة برباعية.

أُحد يخسر من التعاون برباعية بيضاء في الجولة 20 من الدوري السعودي، ومحترفنا المصري أحمد جمعة شارك أساسيا بينما غاب مؤمن زكريا عن اللقاء.

التعاون أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، والفضل فيهما عاد إلى المهاجم النيجري عبد الفتاح آدم الذي أكملها ثلاثية "هاتريك" بالشوط الثاني، قبل أن يضيف ليندر تاومبا الهدف الرابع.

الأهداف أتت في الدقائق 14 و30 و55 لعبد الفتاح آدم، قبل أن يختتم تاومبا الرباعية في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب: عبدالفتاح آدم في الدقيقة 14 #التعاون_أحد pic.twitter.com/lmKJ6T9gs8 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب: عبدالفتاح آدم في الدقيقة 30 #التعاون_أحد pic.twitter.com/RRAuXDJ1F0 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب: عبدالفتاح آدم في الدقيقة 55 #التعاون_أحد pic.twitter.com/Iw05M57NiY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

رصيد التعاون ارتفع بهذا الانتصار إلى 33 نقطة مرتقيا للمركز الخامس بدلا من الوحدة، فيما حافظ أُحد على بقائه في القاع بـ12 نقطة فقط.

أحمد جمعة كان قد سجل لأول مرة مع أُحد في الجولة الماضية بشباك الفيصلي، بينما واصل زكريا غيابه عن المباريات.

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