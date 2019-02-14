بالفيديو - وعادت الهزائم من جديد.. التعاون يضرب أُحد برباعية في حضور جمعة

الخميس، 14 فبراير 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

أُحد السعودي - أحمد جمعة

9 مباريات متتالية في الدوري بلا أي انتصار قبل أن تنكسر السلسلة ويحقق أُحد فوزين متتاليين. لكنه عاد من جديد للسقوط وهذه المرة برباعية.

أُحد يخسر من التعاون برباعية بيضاء في الجولة 20 من الدوري السعودي، ومحترفنا المصري أحمد جمعة شارك أساسيا بينما غاب مؤمن زكريا عن اللقاء.

التعاون أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، والفضل فيهما عاد إلى المهاجم النيجري عبد الفتاح آدم الذي أكملها ثلاثية "هاتريك" بالشوط الثاني، قبل أن يضيف ليندر تاومبا الهدف الرابع.

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الأهداف أتت في الدقائق 14 و30 و55 لعبد الفتاح آدم، قبل أن يختتم تاومبا الرباعية في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

رصيد التعاون ارتفع بهذا الانتصار إلى 33 نقطة مرتقيا للمركز الخامس بدلا من الوحدة، فيما حافظ أُحد على بقائه في القاع بـ12 نقطة فقط.

أحمد جمعة كان قد سجل لأول مرة مع أُحد في الجولة الماضية بشباك الفيصلي، بينما واصل زكريا غيابه عن المباريات.

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