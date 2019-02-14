الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في واقعة راموس.. قد يغيب عن ربع نهائي الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقا بشأن ما حدث من سيرخيو راموس أمام أياكس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد انتصر في هولندا بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال. لقاء شهد حصول راموس على بطاقة صفراء ستجعله يغيب عن لقاء الإياب.

عقب المباراة، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات راموس بخصوص البطاقة الصفراء، قائلا: "سأكون كاذبًا لو قلت بأنني لم أتعمد الحصول على البطاقة الصفراء، لقد كانت النتيجة من صالحنا وكنت أفكر في ذلك".

لكن راموس عاد بعد ذلك ليكتب على حسابه الشخصي على (تويتر): " في المباراة هناك العديد من الأحاسيس والعديد من النبضات. عليك اتخاذ القرارات في ثوان. أفضل ما في اليوم هو النتيجة. الأسوأ، هو عدم مشاركتي في الإياب".

وتابع "أريد أن أوضح إن الإيقاف يؤلمني. لم أتعمد الحصول على بطاقة صفراء".

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

ومع تضارب التصريحات، قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا في الواقعة، على أن يصدر قراره النهائي في الـ 28 من شهر فبراير الجاري.

وفي حالة إثبات تعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء، سيعاقب اللاعب بسبب "سوء السلوك".

عقوبة راموس ستكون إيقافه لمباراتين بدلا من مباراة واحدة.

المؤكد بأن راموس لن يلعب ضد أياكس في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، ولكن في حالة اتهامه بـ"سوء السلوك" سيغيب أيضا عن ذهاب ربع نهائي البطولة الأوروبية في حالة وصول ريال مدريد.

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