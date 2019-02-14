المصري يضرب المقاصة بثنائية ويقترب من المربع الذهبي

انتصر المصري على مصر للمقاصة منافسه المباشر، واقترب خطوة جديدة من المربع الذهبي.

فاز النادي المصري على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ضغط مبكر

بدأ المصري اللقاء بضغط مبكر من أجل التقدم السريع، وتحقق له ما أراد في الدقيقة الثانية. عرضية من إسلام عطية، قابلها محمود وادي بلمسة في مرمى أحمد عادل عبد المنعم.

وواصل المصري ضغطه، فسدد حسين رجب كرة قريبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ14، لكنها علت المرمى بقليل.

وعكس ضغط المصري، كاد جون أنتوي يتعادل لمصر للمقاصة في الدقيقة الـ21. انفرد تماما بمرمى المصري، لكن أحمد مسعود تصدى لها ببراعة، وارتدت الكرة إلى باولن فوافي الذي سدد خارج المرمى.

محاولات جابر

حاول ميدو جابر العودة بمصر للمقاصة، فسقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ33، لكنه حصل على بطاقة صفراء للتحايل.

وسدد جابر مرة أخرى في الدقيقة الـ37، لكن مسعود تألق مجددا وتصدى للكرة دون أن تسقط من يده أمام متابعة أنتوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

كاد المصري يضيف هدفا ثانيا مبكرا. إسلام عطية قطع الكرة من الدفاع في الدقيقة الـ47، وانفرد بأحمد عادل عبد المنعم، لكنه لم يسدد وسقط على الأرض والحكم أشار لاستئناف اللعب.

تبديلات من الطرفين

أجرى طلعت يوسف أول تغيير بدخول محمد توني بدلا من عاصم سعيد في الدقيقة الـ57.

ورد إيهاب جلال بدخول سيعيدو سيمبوري بدلا من حسين رجب في الدقيقة الـ64.

وسدد محمود وادي خلفية مزدوجة في الدقيقة الـ65، لكنها وصلت سهلة إلى أحمد عادل عبد المنعم.

تدخل جديد من إيهاب جلال في الدقيقة الـ72، فشارك كريم العراقي بدلا من محمود حمد.

وكان الرد هذه المرة من طلعت يوسف، فشارك مروان حمدي بدلا من باولن فوافي.

10 دقائق أخيرة

كاد محمود وادي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ79. كرة انفرد بها تماما، لكنه سدد في جسد الحارس.

وكان التبديل الأخير للمصري في الدقيقة الـ73 بدخول أوستن أموتو بدلا من إسلام عطية، ورد مصر للمقاصة بدخول محمد الدسوقي بدلا من أحمد محسن في الدقيقة الـ82.

محمد عادل حكم اللقاء احتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، وفيها أضاف البديل أموتو هدفا ثانيا. بينية رائعة من إيميكا إيزي، لينفرد أموتو بالمرمى ويسدد من لمسة واحدة بوجه قدمه الخارجي في المقص، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل لا شيء.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ29 مرتقيا للمركز السادس، وبفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة الـ31 في المركز الخامس.

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