لوبيتيجي يكسر الصمت: إقالتي من إسبانيا كانت مفاجأة غير عادلة.. ورسالة لـ مدريد

كسر الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لـ ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الصمت لأول مرة ليتحدث عن فترة رحيله من المنتخب وكذلك ماذا يُحب أن يقول عن فترته في ريال مدريد.

لوبيتيجي هو صاحب أقصر ولاية تدريبية مع ريال مدريد بـ138 يوما منذ ولاية ماريانو جارسيا ريمون في 2004 والتي دامت 101 يوما.

جاء في الـ 12 من شهر يوليو الماضي قادما من منتخب إسبانيا بقرار من رئيس الاتحاد، ليرحل بعد 4 أشهر و17 يوما.

وقال لوبيتيجي: "الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق بالنسبة لي".

وأضاف في حواره المطول مع إذاعة بي بي سي "لقد عملنا بجد لمدة سنتين. كنا على أتم الاستعداد لكأس العالم".

وواصل "قبل شهرين عندما وقعت عقدا جديدا مع إسبانيا، شهد العقد تواجد شرطا جزائيا بفكرة من الاتحاد الإسباني. اتفقت معهم ولم يكن لدي أي مشكلة".

ماذا حدث بعد ذلك؟ يقول لوبيتيجي "جاء عرض ريال مدريد. اختيار التوقيت لم يكن قراري ولا قرار ريال مدريد. وافقت على العرض وكنت أعلم أن تحدي كأس العالم مع إسبانيا هو مسؤوليتي الأخيرة. كان من المستحيل الإبقاء على سرية اتفاقي مع ريال مدريد لمدة شهر – مدة كأس العالم – ومن هنا اتفقنا على إبلاغ الجميع في مؤتمر صحفي".

وأشار "رد فعل اللاعبين كان رائعا عندما أخبرتهم بذلك. التدريبات كانت مميزة للغاية وكنا نستعد لكأس العالم قبل أن يخرج قرار إقالتي".

وكشف "إقالتي من إسبانيا لم يكن قرارا عادلا بالنسبة لي. كانت لحظة صعبة للغاية ولم أنس تلك اللحظة على الإطلاق. لحظة غير عادلة بالنسبة لي".

وأوضح "قضيت 5 ساعات في رحلتي من روسيا لـ مدريد. لم أقل أي شيء. كانت تجربة صعبة للغاية. لم أنم ولم أعرف أين أنا. كنت أتواجد في روسيا وفي اليوم التالي كنت أتواجد في سانتياجو برنابيو".

فترة ريال مدريد

الآن جاء وقت الحديث عن فترته مع ريال مدريد، ليقول صاحب الـ 52 عاما "بدايتنا كانت جيدة. كنا نلعب بشكل مميز للغاية ولكن بعد ذلك قضينا 3 أسابيع صعبة".

وتمنى لوبيتيجي "كنت أرغب فقط في الحصول على وقت أكبر مع ريال مدريد. لم أحصل على وقتي بالكامل هناك".

وأردف "لدي كل الاحترام لـ سولاري ولجهازه ولكل لاعبي ريال مدريد. أحببتهم بشدة ولا يمكنني الحديث بكلمة واحدة سيئة عن ريال مدريد. تدريب ريال مدريد كان أمرا رائعا بالنسبة لي وخبرة كبيرة. تمنيت فقط الحصول على وقت أطول ولكن لا مشكلة. سأنظر الآن لمستقبلي".

المستقبل

وألمح لوبيتيجي لرغبته في التدريب بالدوري الإنجليزي، قائلا: "المدرب يحتاج دائما لأن يكون منفتحا لـ مستقبله. ولكنني أفضل أن أتواجد في أفضل دوري في العالم".

ويُكمل "الدوري الإنجليزي رائع للغاية. عندما تشاهد أي مباراة في إنجلترا، تشعر بالأجواء الرائعة والاحترام المتبادل بين اللاعبين والمدربين، وهذا يعد أمرا رائعا للغاية".

واستدرك "بكل تأكيد الدوري الإسباني يعد رائعا أيضا، ولكننا سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

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