لاعب يونايتد السابق: ما يقدمه سانشيز مع الفريق عار

شن بول إنس لاعب مانشستر يونايتد السابق هجوما لاذعا على أليكسيس سانشيز لاعب الفريق الحالي واصفا مستواه بالعار.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث إنس لـ"بادي باور" قائلا: "الطريقة التي يلعب بها سانشيز حاليا ليست أقل من وصمة عار".

وواصل "أدائه مقارنة بالأجر الذي يحصل عليه هو مزحة، أنا بالتأكيد لا أحسده على أجره المرتفع ولكن عندما يحصل شخص ما على ذلك الراتب فيجب أن نتوقع أكثر من ذلك بكثير".

وشدد "يستحق المشجعون أفضل من ذلك ومدرب الفريق أولي جونار سولشاير كذلك وأيضا كل زملائه".

وخلال الموسم الجاري شارك سانشيز مع يونايتد في 19 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

وتابع بول إنس حديثه "ربما هو يشعر بالضيق نتيجة عدم المشاركة أساسيا لكن هذا مفاجأة فهو ميئوس منه في كل شيء".

وأضاف "يجب أن يكون هناك قرارا بشأن مستقبله في مانشستر يونايتد لأن كل لا شيء لا يسير بشك جيد".

واستدرك "لكن للأسف هذه هي معضلة تبديل المدربين فمن المستحيل التخلص من اللاعبين الذين جلبهم المدرب السابق بأجور مرتفعة لذا عليك المحاولة".

وأتم إنس "سانشيز على بعد مليون ميل من أن يكون في أفضل حالاته يبدو وكأنه لاعب مختلف تماما".

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