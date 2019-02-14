تشكيل بيراميدز – الميداني أساسي لأول مرة أمام سموحة.. ودياز يبدأ بكل القوة الهجومية الضاربة

الخميس، 14 فبراير 2019 - 18:48

كتب : FilGoal

بيراميدز

يبدأ عمر الميداني المدافع السوري كأساسي لأول مرة منذ انضمامه إلى بيراميدز، فيما اختار رامون دياز أن يبدأ بكل القوة الهجومية الضاربة للفريق.

أعلن رامون دياز المدرب الأرجنتيني الجديد لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

يبدأ عمر الميداني في قلب الدفاع لأول مرة، فيما يبدأ عمر جابر كظهير أيسر وبكار في الجهة اليمنى.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور – عمر ميداني – رجب بكار.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد.

أمامهم: كريستيان بينافينتي – عمر خربين – كينو.

الهجوم: جون سيفوينتي.

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