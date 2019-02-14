فالفيردي: ميسي بحالة جيدة

الخميس، 14 فبراير 2019 - 18:46

كتب : FilGoal

ميسي على دكة بدلاء برشلونة في مواجهة ريال مدريد

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن جديد حالة نجم الفريق ليونيل ميسي قبل مواجهة بلد الوليد يوم السبت المقبل.

ميسي عاد للمشاركة مع بارسا في مواجهة أتليتك بيلباو بالدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل السلبي ولكنه بدا أنه ليس في الحالة البدنية الأمثل.

فالفيردي ظهر في إحدى الفعاليات الخيرية بمدينة برشلونة وتحدث عن حال البرغوث قائلا: "هو في حالة جيدة للغاية، لقد تدرب اليوم بالشكل الأمثل ولا يمكنني أن أقول المزيد لأنه بحالة جيدة".

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وأضاف متطرقا لوضعية المدافع صامويل أومتيتي "موقفه مختلف عن ميسي، نأمل أن تكون عودته قريبة، ولا يمكنني القول إنه سيعود السبت أو الثلاثاء. علينا أن نقيم العديد من الأشياء ليس فقط فيما يتعلق بالحالة الصحية وإنما بالإيقاع كذلك".

وعند سؤاله عن رأيه في تقنية الفيديو التي ألغت هدفا لأياكس الهولندي أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أجاب "لا أعلم، لسنا قلقين بشأن ريال مدريد وباقي الفريق. نركز فقط على أنفسنا".

برشلونة يستعد لمواجهة بلد الوليد يوم السبت بالجولة 24 من الليجا قبل أن يسافر إلى فرنسا يوم الثلاثاء للقاء ليون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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