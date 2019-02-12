شدد مصدر في اتحاد الكرة المصري أنه لا يتحدى الأهلي بقراره بتحديد يوم 28 فبراير موعدا لمواجهة دور الـ16 لكأس مصر بين الأحمر وبيراميدز.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نحن لا نتحدى الأهلي، هذا القرار تم بناء على اتفاق 16 ناد في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة".

وشرح "كل الأندية ماعدا وادي دجلة والأهلي اتفقوا على ضرورة الإسراع في إنهاء بطولة كأس مصر. وادي دجلة اعتذر عن عدم الحضور أما الأهلي فانسحب ممثله خالد مرتجي من الاجتماع".

وأردف "كذلك، الزمالك سيواجه مصر للمقاصة في دور الثمانية قبل مباراة الأهلي وبيراميدز بيوم واحد، لذا من أجل تكافؤ الفرص كان يجب إقامة المباراة في هذا الموعد".

ماذا لو انسحب الأهلي من الكأس؟ المصدر استبعد ذلك الأمر مشددا على ثقة الاتحاد في حكمة الأهلي.

وقال المصدر "نحن مقبلون على كأس الأمم الإفريقية، وحكمة الأهلي لن تجعله يتخذ مثل هذا القرار الذي يعطل أقدم بطولة في الشرق الأوسط".

وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير، الموعد الأصلي لمباراة الدور الثاني في الدوري بين الفريقين والذي رفضه بيراميدز لأنه يسبق مواجهة الدور الأول بين الأهلي والزمالك، وبالتالي تم تأجيله، في الوقت الذي أكد فيه الأهلي إنه يرفض استبدال المباراة المؤجلة بأخرى.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا السبت أكد فيه " الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه"

وبعدها، قال بيان لاتحاد الكرة "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وبعدها، أعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة الكأس بين الفريقين يوم 28 فبراير.

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